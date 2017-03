Michel Cymes : "Quelques clés pour éviter les acouphènes"

publié le 07/03/2017 à 10:00

Quelqu'un vous siffle dans les oreilles ? Vous entendez un bourdonnement qui ne s'arrête jamais ? Vous avez l'impression qu'une cocotte-minute ou une tondeuse à gazon a élu domicile dans votre crâne ? Et pourtant vous êtes seul, personne ne produit le moindre son autour de vous. Pas de doute, vous avez des acouphènes. Près de 4 millions de personnes souffrent de ces bruits parasites qui vous pourrissent l'existence. Les acouphènes ne se reposent jamais : ils peuvent survenir le jour comme la nuit.



Pour faire très simple, ils viennent d'un dérèglement de la transmission du son au cerveau. Parfois le problème résulte d'un simple bouchon de cérumen ou d'une infection de l'oreille. Il peut aussi venir d'une hypertension artérielle, de votre cholestérol, d'une consommation d'alcool excessive, du surmenage ou du stress. Parfois, cela survient au lendemain d'un concert où on a dansé un peu trop près des haut-parleurs : là, c'est l'oreille interne qui est touchée, et le cerveau va grossièrement se mettre à faire son petit bruit tout seul.

Que faire en cas d'acouphène persistant ? Il faut d'abord consulter pour essayer d'en déterminer l'origine. Cela débouche parfois sur un traitement. Mais avec les acouphènes, le médicament ne gagne pas toujours la partie. Souvent la solution consiste à apprendre à s'habituer au bruit via une thérapie cognitive. L'enjeu est d'améliorer la qualité de vie et d'éviter que ces bruits parasites plongent le patient dans l'anxiété, voire la dépression.

Si les acouphènes ne surviennent que de temps à autre, allongez-vous dans le noir et au calme. Vous pouvez aussi essayer de couvrir le bruit qui vous tourmente en écoutant une musique relaxante. Cela dit, beaucoup de choses dépendent aussi de votre mode de vie. Si vous travaillez dans un environnement bruyant ou si vous êtes un habitué des concerts de rock, protégez-vous en vous mettant des bouchons dans les oreilles.



On peut aussi diminuer l'intensité des acouphènes (voire les éviter) en limitant sa consommation d'excitants (alcools, sodas, café), en gérant son niveau de stress et en faisant un peu de sport. Quand on se dépense, on réduit son niveau de stress, on s'expose moins à l'hypertension.