publié le 09/03/2017 à 10:05

Avec le grignotage, on croit toujours qu'on n'avale pas grand chose. Mais on se trompe, c'est plus sournois. Car quand on cède à ce genre de petit plaisir coupable, on a vite fait d'avaler jusqu'à 20% de sa consommation calorique quotidienne sous forme de chips, de gâteaux. Cela équivaut à une véritable déclaration de guerre à l'organisme. Vous êtes sûr de la perdre...



Qui dit grignotage, dit surpoids et risque d'obésité (et là, c'est dans le meilleur des cas !). Souvenez-vous de ce que disait Michel Audiard : "Les emmerdes, ça vole en escadrille". L'obésité n'est pas qu'une aiguille qui s'affole quand vous montez sur la balance : c'est la porte ouverte à d'autres soucis, comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires. En un mot comme en cent : arrêtez de grignoter !



Il est certes difficile de changer ses habitudes du jour au lendemain, surtout quand elles sont mauvaises. Bonne nouvelle : si le grignotage fait partie intégrante de votre mode de vie, vous pouvez peut-être voir ce que vous ingurgitez. Après, tout dépend si vous êtes un grignoteur salé ou un grignoteur sucré.

Votre péché mignon est le salé ? Prévoyez des aliments qui rassasient rapidement (œufs durs, jambon blanc, légumes crus). Si vous êtes plutôt porté sur le sucré, misez avant tout sur les fruits plutôt que sur les pains au chocolat (qui correspond à sept morceaux de sucre).