publié le 31/12/2017 à 07:59

Alors que les dernières heures de 2017 approchent et que beaucoup se préparent à profiter des festivités du réveillon, certains réfléchissent aux fameuses bonnes résolutions qu'ils prendront pour l'année 2018. Mais une fois le 31 décembre passé, c’est souvent la même rengaine: ces défis sont vite oubliés. Selon le docteur Saldmann, c'est en partie parce que les objectifs que l'on se fixe sont un peu trop difficiles à atteindre.



"On a tendance, au moment des bonnes résolutions, à croire au Père Noël, explique-t-il. On se dit 'Allez, je vais perdre 10 kilos' et ça ne marche pas, 'Je vais faire de l'exercice' et ça ne marche pas, 'J'arrête de fumer' et ça ne marche pas". Alors comment mettre toutes les chances de son côté pour se tenir à ces bonnes résolutions ?

"Le premier truc, c'est de faire des propositions pour vous-même. Jouables. Si c'est trop haut, ça ne marche pas", insiste le docteur Saldmann. Il conseille également de noter ces résolutions: "Vous les découvrirez dans un an. Cela vous permettra juste de voir. Notez votre poids, le nombre d'exercices par jour, etc (...) Vous pouvez même aller plus loin. Demandez à un ami de vous filmer en train de dire vos bonnes résolutions. Et puis vous repassez le film en famille l'année prochaine."

Surtout, ne pas être trop ambitieux: "Si vous vous dites 'Tiens, je suis un peu trop gros, en janvier je perds 500 grammes', c'est très bien. De toutes petites choses: Je vais prendre l'ascenseur, je vais monter les escaliers."