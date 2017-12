publié le 25/12/2017 à 09:47

Ce matin, un conte de Noël émouvant qui nous ramène plus de 100 ans en arrière en passant par la cheminée d'un appartement de Manhattan à New York. Tout se déroule au 447 West de la 50ème rue. C'est ici que Peter Mattaliano a emménagé il y a un peu plus de 15 ans. À l'époque, l'appartement est vétuste. Il fait donc des travaux et décide de remettre en activité la cheminée qui était murée. En cognant avec une masse, deux lettres vont tomber au milieu des gravats. Deux lettres d'enfants adressées à

"Reindeer land", le pays des rennes en français, le pays du père Noël. La première lettre date de 1905 et est signée du petit Alfred. Il demande un tambour et un camion de pompier avec sa grande échelle.



La deuxième lettre date de 1907 et est écrite par sa sœur Mary. Elle est saisissante. "Chère mère Noël, mon petit frère vous demande un camion. Je sais, vous ne pourrez pas lui apporter mais faîtes de votre mieux, offrez ce que vous pouvez. Post scriptum : n'oubliez pas les pauvres." Marie et Alfred n'auront jamais leurs cadeaux et ça, le nouveau propriétaire en est aujourd'hui convaincu. Cette histoire l'a tellement bouleversé qu'il a mené une enquête très sérieuse sur ces enfants. Toutes ces dernières années, Peter Mattaliano a écumé les registres municipaux. Quand Alfred et Marie ont écrit leur lettre de Noël, ils venaient tout juste de perdre leur père.

À chaque Noël, c'est désormais le même rituel

Les deux enfants ont été élevés par leur mère Esther, couturière. Une famille d'immigrés irlandais sans le sou ayant tout juste de quoi manger dans ce New York du début du 20e siècle. Alfred mourra en 1965, Marie en 1979. Tous les deux dans le même quartier du Queens, tous les deux sans enfant. À chaque Noël, dans l'appartement, c'est désormais le même rituel. Peter Mattaliano dépose au pied du sapin un camion de pompier pour Alfred, une poupée pour Mary, les cadeaux qu'ils auraient dû avoir il y a 100 ans quand ils étaient enfants. Leurs deux lettres au père Noël sont affichées au-dessus de la cheminée.