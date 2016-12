Tendance venue du Royaume-Uni, la prétox permet de préparer votre organisme à faire face à l'abondance que l'on connaît lors des fêtes de fin d'année.

Avec la prétox, on anticipe les dégâts des fêtes de fin d'année sur notre organisme.

par Philippe Peyre publié le 20/12/2016 à 06:55

On connaissait la détox, faites désormais place à la prétox. Cette tendance qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne commence à prendre de l'ampleur en France. Le concept est simple : dans la même veine que la détox, qui consiste à adopter un programme alimentaire sain pour nettoyer son organisme après des excès, il s'agit avec la prétox d'anticiper la démesure alimentaire et en l’occurrence, celle des fêtes de fin d'année.



Concrètement, une prétox réussie exige d'adopter pendant une courte durée, de une journée à une semaine, un comportement alimentaire sain et équilibré. Ainsi, vous devez éliminer tout ce qui est "toxique" pour l'organisme sans pour autant vous priver totalement de tout (pour ne pas traumatiser votre organisme).



L'objectif d'une prétox est d'être en forme, de perdre un peu de poids (pas question de vous lancer dans un régime draconien) et d'avoir un organisme sain pour éviter de générer un traumatisme trop important pour votre corps face aux excès.

1. Une alimentation légère et naturelle

Volaille, foie gras, bûche... Le menu des fêtes de fin d'année fait souvent la part belle aux graisses, protéines et sucres et ce, de façon exorbitante. À moins d'une semaine du réveillon de Noël, tous les sucres, graisses, gluten, produits laitiers, protéines lourdes (oeufs et viandes grasses) et autres plats industriels sont à proscrire ou à consommer en très faible quantité.



Privilégiez une alimentation légère et saine en optant pour des légumes et fruits frais (et bio idéalement), fruits secs également, des céréales complètes, tout ce qui contient des fibres et évidemment, les soupes et bouillons qui sont les meilleurs amis de votre organisme. Favorisez également les cuissons à feu doux, ça préserve tous les nutriments présents dans les aliments.

2. Une hydratation saine et purifiante

Côté boissons, exit tout ce qui est café, sodas, sirop et alcool évidemment, vous en aurez bien assez pendant les fêtes. Pour bien commencer la journée, prenez l'habitude de vous faire un grand mug d'eau bouillante avec du gingembre râpé, du citron pressé et une cuillère de miel, à consommer à jeun. C'est LE cocktail idéal pour purifier son corps et favoriser la digestion. Et le gingembre vous fera le même effet qu'une tasse de café !



Pendant la journée, buvez un bon litre et demi d'eau. Optez pour du thé vert pour varier un peu, très riche en antioxydant. Le soir, faites vous une bonne tisane avec du zeste de citron bio, un bouquet de thym et de la menthe fraîche. Le citron aide au processus de nettoyage des toxines accumulées pendant la journée et la menthe purifie.

3. Une activité physique pour éliminer les toxines

Si l'objectif de cette prétox est d'être d'attaque physiquement pour les fêtes, cela ne se limite pas à une alimentation et une hydratation saine si vous voulez que ça soit réellement efficace (même si c'est déjà bien!).



Pour être en forme, il n'y a pas de secret : dormez. Une nuit de huit heures n'apporte que des bénéfices à votre organisme qui a tout le temps de se reposer et en plus, ça se voit directement sur votre teint. Faites en sorte d'avoir un sommeil calme et apaisé. Pour ça, coupez la télévision et prenez un bon bouquin, mettez votre portable en mode avion et aérez bien votre chambre pour que la température tourne de 18/19 degrés. Car plus il fait chaud dans votre chambre et moins vous aurez un sommeil réparateur.



Enfin, faites un peu de sport pour accompagner votre dynamique d'assainissement. L'objectif est avant tout de transpirer pour éliminer toutes les toxines qui circulent encore dans votre organisme. Et pour suer, vous avez deux options : pour les plus motivés, alors que le froid ne cesse de s'intensifier, une bonne séance de sport viendra peaufiner vos efforts de prétox. Autrement, optez pour un passage au hammam ou dans un sauna.