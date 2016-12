Pour Noël, faites plaisir à vos proches avec des cadeaux geeks et connectés. Le tout sans vous ruiner.

Cette année encore les produits technologiques seront nombreux au pied des sapins

par Benjamin Hue publié le 19/12/2016 à 12:37

Cette année encore, les produits technologiques seront nombreux à prendre place au pied des sapins pour les fêtes de fin d'année. Selon une étude Purch du 7 décembre, six Français sur dix sont déterminés à acheter un cadeau geek pour Noël.



Plus de la moitié d'entre eux seraient d'ailleurs prêts à investir plus de 200 euros pour l'occasion. Cela dit, il est aussi possible de faire plaisir aux amateurs de nouvelles technologies à l'issue du réveillon sans craquer un PEL pour autant. Mais le 25 décembre approche à grands pas.



Et vous n'avez, objectivement, presque plus aucune chance de mettre la main sur la Nintendo Nes Mini, must-have "nostalgeek" de cette fin d'année 2016, en rupture de stock dans quasiment tout l'Hexagone. Peut-être trouverez-vous votre bonheur dans la sélection de cadeaux technos à petits prix que vous a préparé RTL Futur.

1 - Un casque de réalité virtuelle

S'il est encore un peu tôt pour s'offrir l'un des casques les plus aboutis du marché, le Samsung Gear VR (99 euros) donne un aperçu honorable des capacités de cette technologie.

2 - Un drone quadricoptère

Simple d'utilisation et parmi les drones les plus vendus à ce jour, le Hubsan X14H107C+ (50 euros) est parfait pour s'initier au vol de quadricoptère sans dépenser une fortune.

3 - Un bracelet connecté

Très abordable (60 euros), doté d'un capteur cardiaque, étanche et capable de mesurer le sommeil, le bracelet connecté Xiami Mi Band 2 offre le meilleur rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un capteur d'activité capable de les accompagner dans leurs sorties sportives sans être noyés sous une grande quantité de fonctions.

4 - Un téléscope

Rapide à monter et simple d'utilisation, le téléscope Omegon AC 60/700 AZ-1 offrira une initiation en douceur aux enfants et adultes désireux d'observer les planètes.

5 - Une balance de cuisine connectée

Connectée à une application Android et iOS, la balance de cuisine Tefal Cooking Connect (70 euros) donne accès à plus de 300 recettes et de nombreuses fonctions simplifiant la préparation des plats.

6 - Des écouteurs intra-auriculaires

Toujours utiles, surtout à ce prix (40 euros), les écouteurs Zero Audio Carbo Tenore ZH-DX200-CT sonnent aussi bien que des modèles dix fois plus chers. Et c'est le site référent américain The Verge qui l'affirme.

7 - Une enceinte nomade

Pour 80 euros, l'enceinte portable UE Roll 2 met en musique tous les voyages, même les plus aquatiques, avec une qualité sonore assez remarquable pour un produit étanche et sans-fil.

8 - Une clé pour jouer la musique de votre téléphone sur vos enceintes

Le Chromecast audio (39 euros) se branche sur une enceinte et diffuse de la musique via le réseau WiFi depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

9 - Un boîtier pour regarder Netflix sur votre télévision

Au même prix, son alter ego Chromecast vidéo se branche sur le port HDMI du téléviseur pour diffuser des vidéos YouTube ou des séries TV depuis un appareil mobile sur un grand écran.

10 - Des objectifs photo pour smartphone

Le kit d'objectifs pour smartphones Android PNY (25 euros) permet de réaliser des photos en fish-eye, en grand-angle ou en macro assez facilement. Les objectifs Olloclip (79 euros) sont tout aussi pratiques pour iPhone.

11 - Un objet pour retrouver ses clefs

Pour les têtes en l'air, le "Voila" de Wistiki (50 euros) se clipse au porte-clefs ou aux objets de votre choix et les fait sonner ou les géolocalise si vous les égarez.

Le tracker Chipolo (22 euros) permet aussi de retrouver son smartphone même s'il est en silencieux. La marque propose un pack de 7 à 105 euros pour les fêtes.

12 - Une batterie de secours

La batterie Anker PowerCore+ (60 euros) permet de charger sept fois un smartphone haut de gamme et deux fois une tablette.

13 - Des rangements pour câbles

Le cache-câbles Hideaway Cable Organizer (25 euros) épurera l'espace de travail de votre oncle geek, au bureau ou à la maison.

14 - Un étui pour vos écouteurs

Le porte-câble en cuir Les Raffineurs (19 euros) sonnera le glas des longues minutes passées à démêler les écouteurs sortis d'une poche de manteau.

15 - Une double prise USB pour voiture

Indispensable en voiture, le Juicies (30 euros) se branche sur l'allume cigare et peut charger deux smartphones en même temps avec son double port USB.

16 - Un aspirateur pour voiture

Pour les maniaques de la propreté, optez pour le mini-aspirateur Black & Decker spécial voiture (40 euros) qui se branche à l'allume-cigare.

Bonus - Un livre imprimé de vos discussions Facebook ou SMS

Pour en moyenn 15,50 euros, la start-up Texto Life propose de transformer les échanges SMS, MMS, Messenger ou WhatsApp en livre relié afin d'immortaliser sur papier ces souvenirs numériques.