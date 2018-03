Noël : le croustillant Biscotti chocolat orange sans gluten

publié le 30/11/2016 à 10:47

Le Biscotti est le biscuit qui accompagne le café des Italiens, et cela depuis plusieurs siècles. Biscotti veut dire en latin “cuit deux fois“, et ces biscuits nourrissaient déjà la Légion Romaine, car cette double cuisson permettait une longue conservation en temps de guerre. Ces délicieux biscuits sont ici parfumés aux saveurs de Noël, chocolat noir et orange. Si cette double cuisson rend la recette un peu longue, la pâte est elle, très facile à cuisiner.



La recette n’a pas vraiment changé depuis des siècles : de la poudre d’amande, un peu de farine, et des fruits secs pour donner du goût. La poudre d’amande est riche en protéine, en minéraux comme le manganèse, le cuivre, le zinc et le fer. Elle est également riche en vitamines tels B1,B2 , B3, B9 ET E. Elle possède surtout un haut pouvoir se satiété, ce qui est important lorsque l’on mange sans gluten.

La farine de millet, ici choisie pour cette recette, est riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamines A. Elle possède un délicat goût de noisette qui renforce la saveur de l’amande. La farine de coco est la farine la plus riche en fibres : entre 45g et 60g pour 100g de farine. Très riche en sélénium, en antioxydants, son indice glycémique est faible de 35, ce qui la rend favorite pour les personnes diabétiques. L’orange confite et le chocolat noir apporte une saveur de noir, et ce dernier est très riche en magnésium et antioxydant.

Le croustillant Biscotti chocolat orange sans gluten pour Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGÉDIENTS :

70 g de farine de riz demi-complet

70 g de farine de millet

60 g de poudre d’amande

30 g de farine de noix de coco

50 g de fécule de maïs

½ cuillère à café de gomme xanthane

2 cuillères à café de poudre à lever

½ cuillère à café de sel fin

170 g de sucre de canne roux

55 g de beurre doux, à température ambiante, coupé en petits morceaux

2 œufs

1 blanc d’œuf

100g de chocolat noir (j’ai utilisé du 70% cacao)

80g de petits morceaux d’écorces d’oranges confites

Le croustillant Biscotti sans gluten pour Noël Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Préparer une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Dans un bol, mélangez les farine, poudre d’amande, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, sel fin. Bien mélanger à l’aide d’un petit fouet à vinaigrette.

Verser ce mélange dans le bol d’un mixeur. Ajouter le sucre et mixer. Ajouter le beurre, et mixer jusqu’à obtenir une texture de miette type pâte sablé.



Verser les œufs, un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Mixer jusqu’à ce qu’une boule de pâte se forme (environ 1 mn); il va y avoir la boule de pâte et plein de miettes de pâte, c’est normal. Couper le chocolat noir en petits morceaux : j’utilise un coupeau à pain et une planche à pain. Verser les morceaux de chocolat et les morceaux d’oranges confites et surtout mélanger à l’aide d’une cuillère en bois (surtout pas au mixeur, car il risque de réduire en poudre les éclats de chocolats)



Verser la pâte sur la plaque de cuisson et diviser en deux parties. Former à la main 2 pains ovales (plutôt allongés), les miettes de pâte se collent sans problème au reste de la pâte grâce au beurre. Ne les faîtes pas trop plats car les pains s’étalent à la cuisson. Battre le blanc d’œuf à la fourchette rapidement et badigeonner au pinceau le dessus et cotées des deux pains. Cuire environ 25mn.



Laisser complètement refroidir les pains sur une grille. Découper les tranches de “biscotti“ en diagonal. Cuire les tranches de “biscotti“ sur la plaque de cuisson : 12 mn la première face puis 8 mn la seconde face. Laisser refroidir complètement.

