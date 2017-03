Michel Cymes vous incite à essayer le vélo électrique

publié le 13/03/2017 à 10:08

Voilà de quoi séduire tous ceux qui préfèrent rester sous la couette ou au fond du canapé plutôt que de faire un peu d'exercice. Le truc, c'est du sport sans en être vraiment. Et encore, c'est de l'exercice assisté. Il s'agit d'un outil incomparable qui se met à votre niveau. Il s'agit tout simplement du vélo électrique.



Partons du principe que tout le monde sait faire du vélo. À partir de là, on conjure les non-sportifs d'essayer le vélo électrique au moins une fois. Vous allez voir que sans trop se fouler, on avance. Avec cet engin, c'est effort mini et efficacité maxi. C'est extrêmement agréable, c'est ludique. Prenons le pari que petit à petit, vous renouerez avec ce réflexe venu de l'enfance qui consiste à pédaler et que, à terme, vous vous mettrez peut-être au vélo normal.

Il y a deux sortes de vélo électrique : le vélo à capteur de mouvement et le vélo à capteur de force. Le premier vous assiste en permanence : dès que vous effectuez un tour de pédale, l'assistance se déclenche. Le second fonctionne différemment : avec lui c'est donnant-donnant. L'assistance dépend de l'effort fourni : plus vous donnez de vous-même, plus le vélo vous assiste. La seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est la batterie. Elle se détache facilement pour être rechargée, mais il ne faut pas oublier de le faire.



Reste que le prix d'un vélo électrique peut très vite grimper et se chiffrer en milliers d'euros. Néanmoins vous avez des vélos d'entrée de gamme aux alentours de 500 euros. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il remboursait 200 euros pour l'achat d'un de ces vélos. Certaines viles accordent des éco-subventions à ceux qui seraient tentés par l'aventure.