ÉDITO - Le journaliste évoque le lien supposé entre l'épilation et les infections sexuellement transmissibles.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 25/01/2017 à 11:04

Autant vous le dire tout de suite : on n'a pas beaucoup de certitudes sur le sujet, mais on a quand même quelques éléments qui peuvent inciter les rois et les reines du rasoir à réfléchir. À nombre égal de partenaires et à fréquence égale de rapports sexuels, il semble que les adeptes de l'épilation présentent un risque plus élevé de contracter une maladie sexuellement transmissible. C'est ce que concluent plusieurs études, dont l'une (américaine et portant sur près de 8.000 personnes) évoque un risque trois fois et demi supérieur.



Reste qu'il n'est jamais facile d'interpréter des données qui concernent l'intimité des gens. D'abord on ne peut pas exclure que certaines personnes aient décidé de faire un sort à leur toison pubienne à la suite d'une infection. ce que l'on prend pour la cause de l'infection ne serait que la conséquence de l'infection. Ensuite, on ne peut pas exclure que les gens qui acceptent de dévoiler leurs pratiques épilatoires soient aussi les plus à l'aise pour parler de leurs petites maladies intimes.

Tout cela incite en tout cas à rester prudent, même si d'autres éléments peuvent objectivement expliquer que la corrélation entre infection et épilation soit avérée. Lorsqu'on s'épile, on fait disparaître les poils mais on ne fait pas disparaître les follicules pileux (ces endroits où le poil prend naissance). Au contraire, ils se retrouvent à découvert et peuvent être irrités. Du coup, se développent des plaies microscopiques.



Si vous ajoutez à cela le fait que les organes génitaux disposent d'un environnement "tropical", vous avez vite fait d'imaginer que l'on est en présence d'un milieu de culture idéal pour les bactéries. Par ailleurs, il n'est pas rare qu'on se blesse en se rasant : cela peut aussi entraîner des infections transmissibles.



N'oublions pas que la nature fait en général bien les choses. Si nous avons des poils, ce n'est pas un hasard. Ils sont censés protéger des frottements lors des rapports sexuels à un endroit où la peau est particulièrement sensible.