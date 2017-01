Michel Cymes : "Pour combattre votre stress, étirez-vous"

ÉDITO - Quand vous choisirez vos étirements, concentrez-vous sur la nuque, les épaules, le dos et les jambes.

par Michel Cymes publié le 23/01/2017 à 10:20

Il est impalpable, insaisissable, invisible, et pourtant il vous pourrit la vie. Il prend un malin plaisir à se nicher dans vos muscles qui, du coup, se raidissent. Il est à l'origine de nombre de douleurs. Il perturbe le bon fonctionnement de votre cerveau et peut avoir tout un tas de répercussions sur votre santé sans que vous sachiez qu'il en est responsable. Le résultat est que vous vous bourrez de médicaments pour rien. Ce mal moderne le mieux partagé, c'est le stress.



S'il y a mille manières de le combattre une bonne alimentation, une approche positive de la vie, la communication non violente, la pratique sportive, il en est une simple et efficace : les étirements. En vous les conseillant, nous ne chamboulons pas vos habitudes, nous ne remettons pas en cause votre mode de vie, mais nous vous aidons à lutter contre le stress au quotidien.



Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les étirements ne sont pas réservés aux sportifs. Ils font du bien à tout le monde, à petite dose le matin ou le soir. Il existe quatre régions sensibles : la nuque, les épaules, le dos et les jambes. C'est sur ces quatre zones que vous devez vous concentrer quand vous choisirez vos étirements.

Gare aux talons hauts

La nuque a besoin de mobilité et de souplesse. Elle assure le lien entre la tête et le reste du corps. Qu'elle vienne à se raidir, et c'est tout l'organisme qui s'en trouve affecté. Souvent il suffit de s'en occuper pour s'éviter des maux de tête à répétition.



On a tous tendance à rentrer les épaules : cela favorise les tensions. En vous étirant à ce niveau, vous faciliterez l'ouverture de votre cage thoracique et vous respirerez mieux.



Le dos est un grand classique : des millions de Français disent en souffrir. Et pour cause, nous sommes généralement mal assis, nous avons tendance à nous avachir. Y penser c'est déjà agir. Attention aussi aux talons trop hauts : c'est bon pour la féminité et l'élégance, mais cela s'avère néfaste pour votre dos si vous en portez systématiquement.



En étirant les jambes, on relance la circulation sanguine. Cela régénère leur dynamisme et les rend plus légères. La légèreté est l'un des ingrédients de la féminité et l'une des composantes du charme masculin. Tout le monde y gagne donc.