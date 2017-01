ÉDITO - Le journaliste se penche sur quelques maux de saison que l'on a tendance à confondre.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 24/01/2017 à 11:48

En ce moment, c'est la fête pour les laryngites, les pharyngites et les angines. Toutes ces maladies adorent l'hiver. Le problème c'est qu'on a souvent du mal à les différencier les unes des autres. Et on croit pouvoir régler le problème en avalant du paracétamol, alors qu'il y a mieux à faire. À condition de reconnaître chaque infection.



Commençons par la pharyngite. Dans "pharyngite", il y a "pharynx". Vous souffrez d'une pharyngite si vous avez mal à la gorge lorsque vous avalez votre salive. Vous pouvez agir en faisant des gargarismes d’antalgiques ou en suçant des pastilles pour la gorge (l'idéal étant qu'elles soient sans sucre).



Cela reste une pharyngite à condition que vous n'ayez pas trop mal lorsque vous mangez. Si vous avez mal quand vous avalez votre salive, et encore plus quand vous mangez, c'est peut-être une angine. Ce sont vos amygdales qui sont touchées. Dans ce cas, il faut aller faire un tour chez le médecin pour qu'il vérifie la nature de l'angine. Si elle est d'origine bactérienne, elle peut déboucher sur des complications. Autant agir rapidement. Précisons que si vous n'avez plus d'amygdales, cela ne peut pas être une angine.

Dans "laryngite", il y a "larynx". C'est l'organe phonatoire : il abrite vos cordes vocales. C'est lui qui vous permet de produire des sons. Vous avez une laryngite si vous vous apercevez que votre voix change, voire qu'elle s'éteint. En général, vous n'avez pas trop mal. Comme pour entorse à la cheville, il vous faut vous mettre eu repos : évitez de trop parler.



Si la laryngite est sévère, vous pouvez toujours utiliser un spray à base de cortisone. Cela permettra de dégonfler votre larynx. Mais ne le faites pas sans avoir préalablement parlé avec votre médecin. Dans certains cas, on prescrit de la cortisone en comprimés : mais cela est souvent réservé aux personnes dont la voix est l'outil de travail.