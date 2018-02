Michel Cymes nous donne des conseils pour rester en forme toute l'année

publié le 06/02/2018 à 11:20

Ce sont des conseils applicables toute l'année. Des règles d'or qui ne vous feront jamais de mal, et que je vous suggère de garder en tête. Car plus vous vous en éloignerez, et plus vous vous mettrez en position d'avoir des petits problèmes de santé.



Il arrivera forcément un moment dans l'année où vous vous sentirez fatigué. Je suis prêt à prendre le pari que ce sera à cause du non-respect de ce qu'on appelle "l'horloge biologique". C'est une sorte de mécanisme interne qui rythme nos vies.

À la baguette, comme souvent, on retrouve les neurones (les cellules de notre cerveau). Leur job est, entre autres, d'aider l'organisme à bien faire la différence entre l'éveil et le sommeil, les moments où on s'active et ceux où on se repose.

Mais cette horloge est fragile. Elle peut se dérégler si on se couche ou on se lève à n'importe quelle heure, si on passe son temps le derrière sur une chaise dans un bureau mal éclairé - ce qui arrive malheureusement assez souvent. D'où quelques conseils utiles pour recaler cette horloge antenne.

Faites le plein de lumière naturelle

Il faut d'abord faire le plein de lumière naturelle dès le matin. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile. Beaucoup d'entre nous, en hiver, partent bosser alors qu'il fait encore nuit. Ensuite ils s'enferment dans un bureau et n'en ressortent qu'à la nuit tombée.



Mais notre horloge interne a besoin de lumière naturelle pour bien fonctionner. Il faut donc saisir la moindre occasion de prendre l'air. À ce propos, il en est une qui s'impose : l'heure du déjeuner. Profitez de la pause pour traquer le soleil, mêle s'il est masqué par les nuages.



Ne zappez pas les repas et bougez

Deuxième conseil : ne zappez pas les repas et prenez-les à heure fixe. Cela permet à l'horloge biologique de se repérer.



Vous n'échapperez pas non plus à l'activité physique. Quand vous faites bosser vos muscles, vous envoyez des signaux que votre horloge interne capte avec délectation. À l'inverse, si vous restez avachi sur la canapé elle n'apprécie pas et peut se dérégler.



Fuyez les écrans avant de dormir

Elle n'apprécie pas non plus la lumière bleue des écrans d'ordinateur, de tablette et de smartphone. Si vous pouvez fuir les écrans une heure avant de vous coucher, vous accomplirez une bonne action dont vous serez le principal bénéficiaire.



S'il n'y a pas d'heure idéale pour aller au lit, il y a un moment idéal : celui du coucher du soleil. Dans l'absolu on aurait tout à gagner à se coucher avec le soleil et à se lever avec lui. Mais comme ce n'est pas vraiment compatible avec les exigences de la vie moderne, on se contentera d'éviter les excès qui consistent à se coucher très tard et à se lever très tôt.