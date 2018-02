Michel Cymes s'interroge sur l'efficacité des produits "détox"

publié le 05/02/2018 à 10:56

"Détox" : voilà un mot assurément magique. Reste à savoir s'il l'est pour ceux qui en font commerce ou pour ceux qui consomment.



Vous avez remarqué comme moi que le mot "détox" est partout - dans tous les slogans, comme sur tous les emballages -, qu'il est censé nous sevrer et nous sauver de tous les excès alimentaires de l'hiver, quand on a tendance à se lâcher un peu côté alimentation.

L'idée maîtresse - qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fausse, et c'est pour cela que ça marche - est qu'on aurait tendance à s'empoisonner en permanence à cause de la pollution ou de l'alimentation, et que les produits estampillés "détox" seraient l'occasion salutaire d'un grand nettoyage.

À vrai dire, il y a un petit problème. On n'a pas réussi à prouver que c'était le cas. Or en matière de recherche, tant qu'on n'a pas la preuve de quelque chose ont préfère en douter. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.



L'organisme est naturellement équipé

C'est ainsi qu'en Australie, deux chercheurs pleins de bonne volonté ont décortiqué près de cent études sur le sujet. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'aucune étude sur le détox n'était suffisamment rigoureuse et sérieuse pour qu'on puisse croire à l'efficacité des produits censés nous débarrasser de toutes nos toxines.



Le jeûne, la mono-diète, les ampoules à base de radis noir ou d’artichaut, les produits drainants, les algues miracles, c'est bien beau. Mais il n'est pas à exclure que cela agisse plus sur notre crédulité que sur notre organisme.



L'effet est psychologique, et on se rassure à peu de frais. Enfin c'est vite dit, vu le prix que coûtent certains produits. L'organisme a été plutôt bien pensé par la nature. Nous sommes équipés pour évacuer toutes les toxines que nous accumulons. On a des reins, des poumons, un foie. C'est aussi à cela que servent les organes.



S'il y a défaillance, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Dans ce cas c'est à l'hôpital que tout cela doit se jouer, et non pas à grands coups de tisanes ou d'ampoules dépuratives.



"Détoxiquer", un boulot de tous les instants

Pour les deux chercheurs qui ont planché sur le sujet, "détoxiquer" son corps est un boulot de tous les instants. Pour l'accomplir, il suffit tout simplement d'adopter des habitudes de vie saines.



On peut quand même déraper un petit peu de temps à autre - et je suis le premier à le faire. Mais dans ce cas, on rectifie les choses dès le lendemain : on fait un peu de sport, on boit de l'eau à gogo, on fait le plein de légumes.



Les artichauts - pour ne citer qu'eux - ont des vertus drainantes beaucoup plus évidentes quand ils sont bouillis dans votre assiette plutôt que sous forme liquide dans d'improbables ampoules "détox".