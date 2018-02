Michel Cymes nous alerte sur la BPCO, la bronchite du fumeur

publié le 07/02/2018 à 11:16

C'est aux fumeurs que je m'adresse en priorité. Car la maladie dont je vais vous entretenir les touche en priorité. Il s'agit de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



C'est très simple : si vous prenez cent patients qui en souffrent, vous en avez 90 qui fument ou ont fumé. Conséquence : ils se retrouvent avec un excès de mucus dans les bronchioles. Les autres, en général, ont été exposés à des solvants, des produits agricoles, des poussières, ou tout simplement la pollution.

La BPCO n'est rien moins qu'une bronchite carabinée et chronique. Elle adore les fumeurs, elle s'installe dans leur organisme, elle prend le temps d'évoluer sur plusieurs années. Et un matin, vous vous réveillez avec les poumons abîmés. Vous constatez que vous les crachez quand vous montez ne serait-ce qu'un étage à pied.

Si je m'attarde sur cette maladie qui a beau tuer plus de 15.000 personnes par an, qui a beau en envoyer 100.000 autres l'hôpital, qui a beau concerner 3,54 millions de personnes, c'est parce qu'elle n'est pas diagnostiquée dans deux cas sur trois.



Des traitements pour stopper la maladie

C'est la raison pour laquelle il faut rappeler les symptômes de la BPCO. Vous toussez le matin, vous crachez le matin, vous êtes essoufflé au moindre effort ? Il y a une forte probabilité pour que vous soyez concerné par la maladie. Surtout si vous avez passé la quarantaine. Vous avez un doute ? Consultez, car plus on diagnostique tôt la BPCO mieux on la gère.



Aucun traitement ne permet de guérir de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Mais il est possible de stopper son évolution et d'améliorer les conditions de vie du patient. Certains médicaments permettent de dilater les bronches. Parfois il faut avoir recours à l'oxygénothérapie, qui consiste à inspirer un air enrichi en oxygène.



Il existe aussi des antibiotiques pour éviter les infections pulmonaires. On peut même avoir recours à des séance de kiné respiratoire. Mais par dessus tout, la priorité des priorités est d'arrêter de fumer.