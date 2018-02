publié le 08/02/2018 à 10:41

La salle d'attente du cabinet de votre médecin traitant, c'est un peu comme la ville de Rome : tous les chemins y mènent, en tout cas quand on est malade.



À l'arrivée, on finit par se retrouver entre porteurs de virus confinés dans une pièce de quelques mètres carrés. Autrement dit : dans les conditions idéales pour attraper la grippe quand on a déjà la gastro, ou la gastro quand on a déjà la grippe. On vient pour se faire soigner et on repart un peu plus mal en point. C'est un peu dommage.

Comment éviter cette sur-contamination ? Il y a pas mal de choses à faire pour réduire les risques. Les autres vous regarderont peut-être d'un air bizarre, mais tant pis si vous passez pour un obsédé de la prophylaxie.



Mettez des gants

D'abord, évitez tout contact direct avec les portes, les poignée de porte, les ascenseurs, les rampes, les comptoirs et les digicodes. La porte, vous la poussez avec le pied. La poignée de porte, vous appuyez avec le coude.



Si c'est compliqué, vous mettez des gants ou vous utilisez un mouchoir en papier à chaque fois que vous touchez quelque chose. Car vous vous doutez bien que dans le bâtiment de votre médecin, les gens contagieux ce n'est pas ce qui manque.



Ne vous attardez pas

Si on est obligé de passer par la salle d'attente, on va en revanche se débrouiller pour y rester le moins longtemps possible, tout en se protégeant. On porte un masque chirurgical. On arrive sur place au dernier moment, histoire de ne pas avoir à traîner avec des patients tout aussi contagieux que vous.



Car quand on a un peu de temps, vous savez ce qui se passe : on finit par prendre le magazine people qui est sur la table. Or c'est la dame grippée qui vient de le reposer, avec bien sûr tous ses microbes ! Si vous tenez à lire en attendant votre tour, vous venez avec votre propre littérature.



Lavez-vous les mains

Que faire en cas de faux geste ! Si vous touchez une poignée de porte par inadvertance, pensez à vous laver les mains à l'eau chaude avec beaucoup de savon (sans oublier les poignets). Vous pouvez aussi avoir sur vous en permanence ces fameux solutés hydroalcooliques : c'est efficace, même si ça dessèche un peu la peau.



Contre les infections et les surinfections, les médecins peuvent aussi recourir à leur bon sens logistique. S'ils peuvent, dans le mesure du possible, recevoir les malades qui toussent et qui ont de la fièvre en priorité ou à des horaires spécifiques, cela évitera que leur salle d'attente soit un bouillon de culture permanent. C'est toujours un peu ballot quand on vient pour se faire vacciner de repartir avec la grippe !