publié le 10/01/2018 à 10:57

Avec la gastro-entérite, au moins les choses sont claires : on a plutôt tendance à se vider qu'à se remplir. Entre trois nausées et deux vomissements, on passe son temps à la selle. En conséquence de quoi on pense à tout, sauf à ce qu'on pourrait manger.



Sauf qu'à un moment donné, on a carrément faim. On est conscient qu'il ne faut pas se lancer dans le bizarre, mais on ne sait pas trop sur quoi miser, de peur de voir les choses empirer.

Plaçons-nous dans l'hypothèse où, bien que malade, on se sente encore capable d'avaler quelque chose. Que faut-il manger ? Des carottes cuites. C'est l'aliment qu'il faut en cas de gastro (on pourrait presque en faire un slogan). Il faut même que les carottes soient très cuites.



Les carottes sont riche en pectine

Les carottes sont riches en sels minéraux. Cela permet de se refaire un peu en la matière quand on passe son temps au petit coin. Elles ont également la réputation de faciliter la cicatrisation des muqueuses. Mais elles sont surtout riches en pectine, un gélifiant bien utile pour lutter contre la diarrhée. Dans le contexte d'une gastro, cela ne peut qu'aider à remonter la pente.



Aux carottes, vous pouvez (si vous vous en sentez la force) ajouter un peu de riz. Mais vous veillerez à ne jamais jeter l'eau de cuisson. Vous la buvez froide ou tiède, à petites gorgées. Vous pouvez le faire tout au long de la journée.



L'eau du riz est pleine d'amidon, cela fera le plus grand bien à votre organisme. Pour l'obtenir, faites cuire un demi-verre de riz dans quatre verres d'eau salée pendant une demi-heure. Le sel permet de retenir l'eau et cela limite les dégâts de la déshydratation.



Ces aliments à bannir absolument

Par la suite, quand vous voyez que vos selles retrouvent un aspect un petit peu plus présentable, vous oubliez l'eau du riz. Vous restez aux autres manières de s'hydrater que sont la consommation de tisane ou d'eau plate.



Carottes bien cuites et riz cuit dans de l'eau salé : j'avoue que le programme n'est pas folichon. Mais en même temps, c'est nécessaire. Maintenant rien ne vous empêche d'essayer les aliments gras, les produits laitiers, le café, les fruits et les légumes crus. Mais croyez-moi, vous allez le regretter. Car c'est précisément la liste des aliments qu'il faut absolument bannir de l'assiette en cas de gastro.