Produits ménagers : Michel Cymes vous dit comment les utiliser intelligemment

publié le 12/01/2018 à 10:58

C'est l'une des causes responsables de la mauvaise qualité de l'air que nous respirons parfois dans nos intérieurs. Il s'agit de la grande famille des produits ménagers : les poudres, les crèmes, les lingettes et autres produits à diluer que nous utilisons pour que la maison soit irréprochable.



Avec ces produits, les sols brillent, les éviers scintillent et tout donne l'impression de briller. La contrepartie, malheureusement, c'est que l'utilisation de ces produits fait systématiquement augmenter les concentrations en composés organiques volatiles (COV).

Ces conclusions reposent sur une étude menée conjointement par le Centre scientifique et technique du bâtiment et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Concrètement, ils ont testé plus d'une cinquantaine de produits ménagers grand public.



Gare au formaldéhyde

L'ensemble du marché était représenté : grandes marques, marques de distributeur, marques vertes. À l'arrivée, le grand gagnant s'est avéré être le formaldéhyde. C'est une substance irritante classée cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer. Moins on en respire, mieux c'est.



Tous ces polluants réagissent chimiquement au contact de l'air. Ils provoquent la formation d'autres polluants. Des polluants dits "secondaires", mais dont je peux vous dire qu'ils savent s'y prendre pour atteindre les alvéoles de nos poumons. Les particules en question sont en général particulièrement fines.



Évitez les produits parfumés

On a bien sûr besoin de ces produits ménagers, mais il faut les utiliser intelligemment. Déjà, il y a interdiction de les boire bien sûr. Sinon il faut éviter d'accumuler toutes sortes de produits et limiter au strict nécessaire leur présence à la maison.



Ensuite, ne vous laissez pas berner par les produits dont en vous dit qu'ils sont parfumés à je ne sais quoi. Qui dit parfum dit risque accru d'irritation et d'allergie. De même, oubliez les bombes dépoussiérantes et les lingettes parfumées : mieux vaut utiliser un chiffon légèrement humidifié.



Par ailleurs, lorsque vous passez l'aspirateur n'hésitez pas à repasser derrière, mais avec une serpillière humide. Cela vaut en tout cas pour les sols lisses (si vous avez de la moquette ou des tapis, la serpillière n'est pas une bonne idée !).



Enfin quand vous faites le ménage, aérez systématiquement. S'il fait frisquet, vous mettez un pull, vous astiquez fort : ça réchauffe !