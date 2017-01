Les 4 techniques de Michel Cymes pour lutter contre les taches de vieillesse

ÉDITO - La peau est un organe vivant qui se renouvelle. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de vieillir.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 11/01/2017 à 12:44

Avec le temps, nous en arrivons tous à faire un jour ou l'autre le deuil de notre peau de bébé. Des taches apparaissent sur le corps : elles touchent les mains, le décolleté et parfois le visage. Ce changement de pigmentation commence en général autour de la quarantaine. Mais les choses dépendent beaucoup de ce qu'a été votre mode de vie depuis votre enfance. Si vous avez abusé du soleil, le vieillissement de votre peau sera plus spectaculaire que si vous avez pris soin tout au long de votre vie de vous en protéger. Quand on veut être bronzé, on finit toujours par en payer le prix.



S'il n'est pas le seul, le soleil est le principal responsable du vieillissement de notre peau. Ainsi 80% de nos petits problèmes esthétiques liés à cet organe vivant lui sont imputables. Ce vieillissement dépend aussi du patrimoine génétique ou de certains événements de vie (prise de certains médicaments, traitement hormonal de la ménopause, grossesse).

1. Les crèmes dépigmentantes

Comment traiter les taches ? Il faut d'abord recueillir l'avis d'un dermatologue. Car certaines taches peuvent être révélatrices d'un cancer de la peau. Quand on a la certitude que la peau est simplement en train de vieillir, il y a des solutions plus ou moins bonnes. Les pharmaciens regorgent de crèmes dépigmentantes. Mais il ne faut pas en attendre des miracles. Leur efficacité laisse souvent à désirer.

2. Une préparation à base de cortisone

En marge de ce tout-venant cosmétique, il existe une préparation spéciale qui donne des résultats. Il s'agit d'un mélange de vitamine A, de cortisone et d'hydroquinone. Mais ce composant demande que vous ayez une prescription médicale. La cortisone passe la peau et circule dans tout l'organisme.

3. Le laser

Le laser figure aussi parmi les solutions, pour homogénéiser le teint de la peau. Mais ne vous étonnez pas d'en garder de petites croûtes pendant une ou deux semaines. Tout dépend en fait de la puissance du laser utilisé.

4. La cryothérapie

L'ultime solution : la cryothérapie. Si votre peau ne veut rien savoir, vous pouvez avoir recours à cette technique qui fait appel à l'azote liquide. Elle donne de bons résultats. Mais il faut un minimum de doigté, car si la brûlure est trop profonde vous allez vous retrouver avec des taches blanches sur la peau qui sont définitives. Vous aurez inversé le problème, mais vous ne l'aurez pas réglé.