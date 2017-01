Michel Cymes met en garde contre l'association pilule-tabac

ÉDITO - Le médecin se penche sur les femmes qui fument et qui prennent la pilule estroprogestative.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 09/01/2017 à 11:21

En France, les femmes qui optent pour la pilule comme moyen de contraception ont le choix entre deux types de pilule. L'une d'entre elles est appelée pilule estroprogestative, ou encore pilule combinée. C'est la plus prescrite dans notre pays. Elle a pour effet de rendre le sang plus visqueux. Or un sang plus visqueux s'écoule moins facilement dans les veines et les artères.



Cela se complique quand une femme prend ce type de pilule tout en tirant sur sa cigarette. Fumer n'est pas bon pour les vaisseaux sanguins. Avec l’addition pilule combinée + cigarette, vous vous retrouvez avec "un double effet Kill cool". Le tabac associé aux pilules contenant des œstrogènes augmente le risque de troubles de la circulation sanguine. Cela peut se traduire par la formation de caillots de sang qui, tôt ou tard, vont boucher vos artères. Quand cela arrive, c'est une catastrophe pour votre cerveau ou votre cœur.



Les femmes ne sont pas à l'abri des maladies cardiovasculaires, contrairement à une idée qui a tendance à circuler. Celles qui prennent ce type de pilule ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Deux paramètres sont à prendre en compte : l'âge et le nombre de cigarettes fumées. Plus on fume, plus le risque augmente. Si on arrête de fumer, le risque diminue, voire disparaît. Ce que l'on ne sait pas, c'est le temps que cela prend pour qu'il en soit ainsi.



L'âge joue aussi un rôle important. La barrière, c'est 35 ans. Après, si vous fumez, il ne faut pas prendre la pilule combinée. C'est totalement contre-indiqué. Avant 35 ans, on ne va pas vous dire que vous avez raison de fumer tout en prenant la pilule, mais il n'y a pas de contre-indication. Sauf si vous souffrez de migraines avec aura.