publié le 26/04/2017 à 10:30

On peut considérer que les chose vont dans le bon sens à partir du moment où vous mangez des fruits et des légumes. Rappelons qu'ils sont truffés de fibres, de vitamines et d'antioxydants, et qu'ils sont peu caloriques. Ne vous privez pas. D'autant que vous pouvez faire encore mieux. L'idéal serait de consommer des fruits et légumes dont la valeur nutritionnelle est optimale.



Le bio est le meilleur moyen d'éviter les pesticides, mais c'est parfois cher. Surtout avant d'arriver au rayon frais du supermarché, les fruits et les légumes ont une petite histoire. Ils ont été cueillis, ils ont voyagé, ils ont été stockés. Bref ils ont pris leur temps, et ce faisant ils ont un peu perdu de leurs qualités gustatives et nutritionnelles. Les épinards, par exemple, perdent en une semaine la quasi-totalité de leur vitamine C et B9 (bonne pour le système nerveux et contre la dépression).



Un rayon de 160 kilomètres autour de chez vous

Pour y remédier, on peut agir de trois manières. La première relève de la plus élémentaire des évidences : il faut consommer ces produits le plus rapidement possible - mais cela vous oblige à faire les courses tous les jours. La deuxième manière de faire consiste à stocker vos fruits et légumes soit dans un placard opaque, soit dans le bac du réfrigérateur quand on dit qu'il s'agit d'aliments "à évolution rapide" (salade, poire, raisin).

La troisième manière est plus militante, mais on constate qu'elle fait de plus en plus recette dans un monde où désormais il est systématiquement question de développement durable. Il s'agit de devenir locavore. Le locavorisme consiste à ne consommer que des fruits et légumes de saison et produits dans un rayon de 160 kilomètres autour de votre domicile.