Michel Cymes se penche sur l'hypothyroïdie

publié le 24/04/2017 à 12:14

L'hypothyroïdie est la conséquence d'une production d'hormones insuffisante par la glande thyroïde. Comme celle-ci fonctionne au ralenti, c'est tout l'organisme qui se met au diapason, et fonctionne lui aussi au ralenti. Pour simplifier, on pourrait dire qu'avec l'hypothyroïdie tout ce qui en vous est un peu détraqué va s'accentuer. Vous êtes sujet au maux de tête ? Cela va aller de mal en pis. Vous avez tendance à être constipé ? On s'oriente vers le blocage total.



Si à ces symptômes s'en ajoutent d'autres, comme une humeur de chien, une libido en berne, la sensation d'avoir toujours froid, le fait de grossir sans raison, d'avoir le teint du bidet d'un appartement-témoin ou de se sentir perpétuellement fatigué, vous êtes sans doute concerné par l'hypothyroïdie, qui touche quand même 5% de la population.

D'où vient le problème ? Très souvent, on n'en sait rien. Cela dit, "très souvent" ne signifie pas "systématiquement". Dans 20% des cas, vous souffrez de la maladie de Hashimoto, du nom du médecin japonais qui l'a découvert en 1912. C'est une maladie d'origine génétique.



Un traitement existe

On peut agir si l'hypothyroïdie n'est pas trop intense. Vous pouvez gérer en changeant vos habitudes alimentaires. Le médecin vous conseillera de manger plus de poisson et de faire du sport. Les dosages sanguins vont rapidement changer de nature. Après, il faudra bien sûr garder le cap.



En revanche, si l'hypothyroïdie est sérieuse, le médecin vous prescrira des hormones thyroïdiennes de synthèse. Il faudra un peu de temps pour trouver le bon dosage. Mais à terme le problème sera réglé. Le traitement est efficace, et en général plutôt bien toléré.