Michel Cymes se fait "l'avocat de l'avocat"

publié le 21/04/2017 à 10:47

Faisons nous ici l'avocat de l'avocat. Rappelons d'abord que c'est un fruit, et qu'il est bon pour la santé. On se lance dans cette plaidoirie avec d'autant plus d'entrain que l'avocat à la mauvaise réputation d'être un aliment gras, et donc susceptible de vous faire grossir. Profitons-en pour souligner que les lipides qu'il contient ne relèvent certes pas de la science-fiction, mais ils sont essentiellement mono-insaturés. Il s'agit là de bon gras, excellent pour la santé. L'avocat est un aliment qui cale ; quand on en mange, on ressent assez vite un sentiment de satiété. On ne risque donc pas d'en abuser.



C'est un aliment truffé d'antioxydants, des composés qui protègent toutes nos cellules du vieillissement et, ce faisant, les éloignent de tout un tas de cancers. L'avocat contient en outre une dose appréciable de fibres et de phytostérols, tous bénéfiques sur le plan cardiovasculaire.

En fait l'avocat réserve tellement de bonnes surprises qu'il fait l'objet d'un tas d'études, parfois in vitro en laboratoire, parfois sur des animaux. Elles laissent toutes augurer qu'il cumule les avantages, qu'il s'agisse de contrer les inflammations ou de réparer le foie quand il est endommagé. La seule chose que l'on ne puisse pas vous certifier, c'est que l'avocat est bon pour la fertilité.