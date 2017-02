Michel Cymes : "Comment éviter la sinusite"

REPLAY - ÉDITO - Quand une infection s'installe dans les fosses nasales et se propage vers les sinus, ces derniers s'enflamment. C'est la sinusite.

13/02/2017

Comme le laisse supposer son nom, la sinusite est une inflammation des sinus. Ce sont de petites cavités creusées dans la partie faciale des os du crâne. Nous n'en avons pas seulement deux sous les yeux (les sinus maxillaires) et deux au-dessus (les sinus frontaux) : nous en avons huit. Pendant longtemps, on a pensé que quand on respirait l'air rentrait par les narines, allait faire un tour dans les sinus et en ressortait. En fait, il semble que cela soit un peu plus compliqué.



Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les sinus peuvent s'infecter, le plus souvent par un virus, plus rarement par une bactérie ou un champignon (on parle de sinusite). Vous avez mal autour, sur les yeux ou sur le front, et parfois même mal aux dents.



Le rhume est souvent dans le coup, mais pas systématiquement. Certaines sinusites sont d'origine dentaire. C'est le cas quand, par exemple, vous avez une infection sur une racine. Si vous regardez un crâne, vous verrez que les molaires et les pré-molaires sont en contact avec les sinus. Parfois quand le dentiste a voulu trop bien faire en traitant un canal, il a fait passer un peu d'amalgame dans le sinus, et les champignons adorent ça.

On entend souvent parler de sinusite chronique. C'est une sinusite qui résiste aux traitements classiques. Elle s'éternise, pouvant durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour en sortir, il faut parfois en passer par la chirurgie. On ouvre le sinus, on le nettoie de toutes les sécrétions qui ont élu domicile et on referme. Parfois l'opération consiste à retirer des polypes qui se seraient développées dans les cavités nasales.



Pour éviter ces cas extrêmes, voici quelques conseils assez simples et relativement efficaces. D'abord, arrêtez le tabac. La fumée de cigarette est un cauchemar pour les sinus, surtout s'ils sont déjà fragilisés. Ensuite, lavez-vous le nez avec de l'eau salée (le sérum physiologique). C'est le plus naturel. On devrait le conseiller à tout le monde, comme le brossage de dents.