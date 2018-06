publié le 06/06/2018 à 11:10

Nous rêvons tous, mais nous ne nous rappelons pas forcément des rêves une fois la nuit terminée. Sauf que les scientifiques de l'université australienne d'Adélaïde semblent avoir trouvé un moyen d'optimiser nos chances de nous souvenir de nos rêves.



Ils soulignent le rôle que pourrait jouer en la matière la vitamine B6. Elle influerait positivement sur le souvenir des rêves. Les chercheurs sont partis d'une étude qui avait été menée il y a une quinzaine d'années au États-Unis, et qui n'avait porté que sur douze personnes. Parmi celles-ci certaines prenaient de la vitamine B6 avant de se coucher. D'autres prenaient un placebo, c'est-à-dire un comprimé complètement neutre.

L'étude avait alors montré que ceux qui avaient ingéré de la vitamine B6 étaient beaucoup plus aptes à retranscrire les émotions, les couleurs et toutes les bizarreries qu'ils avaient rêvées.



"Rêve lucide"

Sur cette base, les chercheurs australiens ont renouvelé l'expérience, mais avec cent cobayes cette fois : des personnes n'ayant ni problème de sommeil, ni problème de santé particulier. L'évaluation a permis de confirmer que plus on prenait de vitamine B6, mieux les rêves remontaient à la surface au petit matin.



Ils n'ont avancé aucune explication en béton. Deux hypothèses ressortent quand même. La première est liée au rôle de la sérotonine, un neurotransmetteur dont la production peut varier en fonction de l'apport en vitamine B6.



La seconde hypothèse est plus simple : les chercheurs n'excluent pas que la vitamine B6 perturbe le sommeil. Elle favoriserait donc les micro-réveils, ce qui pourrait accroître les occasions de se rappeler le rêve qu'on vient de faire.



Quel est l'intérêt de cette découverte ? L'idée serait de pouvoir faciliter ce qu'on appelle le "rêve lucide". Faire un "rêve lucide", c'est rêver tout en étant conscient qu'on est en train de rêver. C'est une technique qu'on peut utiliser pour traiter les phobies et les cauchemars, ou encore faciliter la rééducation après un traumatisme physique. Avec la vitamine B6, ça ne coûterait pas grand-chose et ce serait a priori sans risque.

Une vitamine qui fait rêver

Où trouver la vitamine B6 ? Plutôt que de prendre des compléments sous forme de gélule, je vous suggère de vous alimenter en conséquence.



L'organisme ne fabrique pas cette vitamine, mais il la trouve dans les bananes, l'avocat, les épinards, les pommes de terre, la viande, le poisson, le foie, les légumes, le fromage ou encore les graines de sésame et de tournesol.



Non seulement cette vitamine B6 semble capable de raviver vos souvenirs nocturnes, mais en plus elle aide à la formation des globules rouges et la régulation du taux de sucre dans le sang. Ça fait rêver, non ?