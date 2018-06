publié le 01/06/2018 à 11:11

Dans le jargon médical, les TROD ce sont les tests rapides d'orientation diagnostique. Derrière cette appellation se cachent tout simplement les auto-tests qu'on trouve en pharmacie ou sur les sites de vente par correspondance.



Ces tests vous permettent de savoir si vous avez telle ou telle maladie. Enfin ça c'est l'argument de vente, parce qu'après il arrive qu'on ait des surprises. C'est pour cette raison que l'Académie nationale de pharmacie a récemment pondu un rapport dans lequel elle donne quelques précisions sur la fiabilité, le mode d'emploi et les précautions à prendre quand on s'en remet à ces tests.

La première chose à faire, c'est de vérifier la conformité européenne du test que vous achetez. S'il n'est pas estampillé "CE", vous passez votre chemin. Cela veut dire que vous êtes en présence d'un produit qui n'a pas été contrôlé.



Feu vert pour trois TROD, cinq à fuir

Pour le reste, l'Académie s'est penchée sur treize auto-tests. Les résultats ne sont pas folichons. Tous ne sont pas fiables. Pour trois d'entre eux, vous avez le feu vert de l'Académie. Primo : l'auto-test de dépistage du VIH (le virus du sida). Secundo : l'auto-test du statut vaccinal contre le tétanos. Tertio : l'auto-test des bandelettes qui permettent de détecter une infection urinaire ou de vérifier que vous n'avez pas de glucose ou d'albumine dans les urines.



En revanche, vous avez cinq auto-tests qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Il s'agit d'abord des auto-tests PSA (le dosage de l'antigène pour voir si on a un problème de prostate) et Borellia (pour la maladie de Lyme), ainsi que ceux qui sont censés vous alerter sur le cancer colorectal.



Ceux qui recherchent une allergie ou encore une infection bactérienne de l'estomac n'ont pas obtenu les faveurs de l'Académie de pharmacie. Ceux-là, vous les oubliez.



Cinq TROD encore à valider

Pour ce qui est des cinq autres auto-tests, ils restent encore à valider, si on s'en réfère au rapport. Il s'agit du cholestérol, de la carence en fer, de l'hypothyroïdie et des auto-tests d'ovulation et de ménopause. Pour ceux-là il faut encore attendre un peu avant de dépenser votre argent, sachant qu'un auto-test coûte entre 10 et 40 euros.



Que faire quand on est positif avec un auto-test réputé fiable ? Les auto-tests, même quand ils sont recommandés, donnent avant tout une indication. Vous ne devez pas faire l'économie d'une confirmation qui vous obligera donc à passer par la case laboratoire et à aller voir votre médecin.