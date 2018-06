publié le 04/06/2018 à 11:01

Postillonner, cela peut arriver à tout le monde. Il faut reconnaître que certains ont tendance à carrément vous laver le visage quand ils s'adressent à vous. Et en plus, généralement, on les recrute parmi ceux qui aiment vous parler à trois centimètres du visage.



C'est désagréable pour celui prend une "douche". C'est l'occasion d'un grand moment de solitude pour celui qui envoie sa salive, si tant est qu'il s'en soit aperçu.

Il faut savoir qu'on dispose de six glandes salivaires. Elles produisent un litre de salive par jour. Cette salive nous est bien sûr indispensable pour protéger nos dents, pour mieux avaler et pour faciliter notre digestion.

Pour nous en débarrasser, on déglutit toute la journée (on le fait à 2.000 reprises par jour). Cela se fait naturellement. Sauf que parfois le mécanisme se grippe et on se retrouve avec un excès de salive dans la bouche. Il y a ceux qui s'en rendent compte et qui prennent le temps de bien déglutir, il y a ceux qui crachent, et il y a ceux qui postillonnent.

Circonstances aggravantes

Le fait de postillonner traduit un excès de salive dans la bouche. Mais il y a des circonstances aggravantes. Quand on a tendance à parler trop vite et trop longtemps, on oublie de déglutir et on se met en position d'asperger son entourage, voire de lui refiler des maladies. Car si la salive est à 99% composée d'eau, on y trouve aussi des protéines, des sels minéraux, et puis des bactéries dont on sait qu'elles adorent voyager.



Premier conseil : apprendre à parler plus lentement. Quand on fait des pauses régulières, on a plus de chance d'évacuer la salive par l'intérieur que par l'extérieur. Si vous avez du mal à vous y faire, tentez de bien articuler quand vous prenez la parole. Car quand on force un peu l'articulation, on parle systématiquement plus lentement. Ça c'est mécanique.



Si vous avez l'habitude d'écrire des discours, je vous conseillerais bien d'éviter les mots commençant par un "b" ou un "p". Ce sont des consonnes qui nous obligent à expulser l'air à l'avant de la bouche. Mais le mieux est peut-être d'abord d'en parler à un généraliste, voire à un orthophoniste.

En Chine, cracher est un geste d'hygiène

Après, vous avez parfois des dentures qui vous piègent. Je pense aux personnes qui ont les dents écartées. La solution est de porter un appareil qui va resserrer tout ça. J'en profite pour rappeler qu'un enfant qui suce son pouce favorise l'écartement des dents. La prévention commence aussi par là.



Sinon, la solution des solutions c'est d'aller habiter en Chine. Car là-bas, on a une manière bien admise de se débarrasser d'un trop plein de salive : on crache par terre, tout simplement.



Je sais bien que chez nous ça ne se fait pas, mais c'est une question de culture. En Chine, cracher est considéré comme un geste d'hygiène. Et j'avoue que la première fois vous y aller ça surprend.