Michel Cymes : "La ménopause vous fait perdre votre sommeil"

publié le 02/05/2017 à 11:03

Il y a mille et une manières d'aborder la ménopause. Si nous avons choisi d'en parler sous l'angle du sommeil, c'est parce de tous les désagréments qu'une femme endure à cette période de sa vie, la détérioration du sommeil n'est pas le moindre. Qui dit ménopause dit disparition de certaines hormones féminines. Conséquence : un dérèglement de l'horloge biologique interne qui régule notre temps de veille et notre temps de sommeil.



Parmi ces hormones figure la progestérone. Sa particularité : un effet calmant et anxiolytique. À partir du moment où cette hormone se fait la malle, l'anxiété grandit, on broie du noir, et forcément on dort mal. Ajoutez à cela des sueurs qui peuvent être importantes, au point qu'on peut avoir l'impression de dormir dans une piscine, et vous conviendrez que les nuits des femmes ménopausées soient un peu parfois compliquées.

Les symptômes sont facilement identifiables. Si vous vous reconnaissez dans le tableau dressé ci-dessus et si vous avez autour de 50 ans, ne cherchez pas forcément plus loin. A fortiori si tout au long de votre vie vous n'avez pas eu de problème nocturne particulier, que ce soit pour parvenir à vous endormir ou pendant votre sommeil.



Les femmes concernées doivent d'abord en parler à leur médecin traitant ou à leur gynécologue. Ce dernier pourra vous prescrire un traitement hormonal pour vous débarrasser de tout ce qui vous gêne, à commencer par l'anxiété qui vous empêche de dormir. Si le traitement en question n'est pas indiqué ou ne vous convient pas, n'hésitez pas à consulter un spécialiste du sommeil.