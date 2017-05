publié le 01/05/2017 à 17:26

Faites du sport ! Même si vous en avez jamais fait de votre vie. Si c'est le cas, ne faites pas n'importe lequel. Il arrive un certain âge où l'on peut constater, à ses dépends, que l'on n'a plus 20 ans, d'où l'importance quand on prétend faire travailler son corps de ne pas se tromper d'activité. Quand on est quadra, on peut se permettre des choses qu'on ne se permettra pas à plus de 55 ans et a fortiori quand on a plus de 65 ans.



Si arrivé à 40 ans vous décidez de vous mettre au sport, il est conseillé de faire un test d'effort et un électro-cardiogramme. Si les résultats ne révèlent rien de particulier, vous êtes bons pour le service. Dans cette tranche d'âges, les sports les plus indiqués sont : la natation, la voile, le cyclisme, l'alpinisme, le demi-fond, l'aviron, l'équitation et le tire-à-l'arc. D'une manière générale, ce sont des sports qui font plutôt appel à votre endurance plutôt qu'à votre force pure.

Quand on a plus de 55 ans, ce n'est pas le moment de se mettre aux sports de combats comme le judo ou trop techniques comme l'escrime. Vous pouvez miser sur des sports d'endurance, mais oubliez toute idée de battre des records. Si vous jouez au tennis, soyez raisonnable, c'est un sport exigeant, on se prête vite au jeu... Ou alors jouez en double plutôt qu'en simple. La marche nordique, le yoga ou plus globalement, la gym est excellente pour l'entretien de l'organisme.



Au-delà de 65 ans, la mère de toute les règles est d'y aller progressivement et de faire l'objet d'une surveillance médicale régulière. Vous pouvez privilégier la marche nordique, le jogging tranquille, la gymnastique douce, la natation, le vélo ou le golfe. On oublie tout ce qui demande de la force. À cet âge, on a perdu 30% de sa masse musculaire, ce n'est pas en soulevant des poids qu'on risque de la retrouver.