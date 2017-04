Michel Cymes donne 5 conseils contre les allergies aux pollens

publié le 14/04/2017 à 11:31

Quelques conseils pour les personnes allergiques au pollen, ou autres. Certaines personnes le sont sans le savoir, d'où l'obligation de prêter attention aux symptômes maintenant que le printemps est bel et bien entamé. Ces symptômes sont le nez qui coule ou le nez bouché. Si vous pleurez alors que personne ne vous a fait de mal, ne cherchez plus. Si vous faites le bruit d'un train à vapeur quand vous dormez, si vous éternuez pour un oui ou pour un non, vous êtes allergique. L'éventail des réjouissances va de la rhinite à le conjonctivite, en passant par le rhume des foins.



Cinq petits conseils qui peuvent réduire le risque d'être enquiquiné par tout cela. Premièrement, pensez à vous laver les mains, le visage et les yeux le plus régulièrement possible et abondamment. Faites plus que jamais le ménage à la maison. En temps normal, la poussière est déjà une ennemie. Troisièmement, en voiture, remontez les vitres ou les pollens se feront un plaisir de monter à bord.

Portez des lunettes, ça protégera du soleil mais aussi en partie des pollens qui n'aiment rien moins que vos yeux. Enfin, dernière chose à laquelle on ne pense pas forcément, pour les personnes qui passent leur journée en extérieur, dans les parcs et autres, lavez-vous les cheveux tous les jours, au moins rincez-les. Car, quand ces personnes se couchent, ils déposent tous les pollens accumulés dans la journée sur l'oreiller.