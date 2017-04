"La règle des 5 secondes vole en éclats", prévient Michel Cymès

publié le 11/04/2017 à 13:54

Faire tomber son bonbon, sa tartine... Ça arrive à tout le monde. Dans ces moments-là, en général, on se jette sur la tartine, le bout de gâteau ou la tranche de pain. On les ramasse à deux milles à l'heure et on est tenté de les manger quand même. On se dit que l'aliment n'a été en contact avec le sol que quelques secondes et que si la maison est propre, il y a peu de risques pour que l'aliment ait le temps d'être contaminé.



Mais on a tort, d'après la conclusion d'une étude menée par des chercheurs américains. Ils ont pris du carrelage, un tapis, du parquet, de l'acier, ils ont badigeonné ces sols de salmonelles, ces délicieuses bactéries qui filent en général une bonne gastro, et ils y ont mis du pain beurré, de la pastèque et des bonbons. Ils ont reproduit 128 scénarios en fonction de la surface, de l'aliment et du temps d'exposition et ont pris des milliers de mesures.

Une différence entre les sols et les aliments tombés

Conclusion : quand un aliment tombe par terre, la contamination est quasiment instantanée, et plus il reste au sol, plus il est souillé. De quoi faire voler en éclats la règle des 5 secondes, cette croyance populaire qui suggère que si on ramasse la nourriture moins de 5 secondes après sa chute, on peut la manger quand même. Mais les aliments et les matières diffèrent. Les bactéries préfèrent la pastèque aux bonbons. Elles se jettent plus facilement sur les aliments souples et humides.

De même, les moquettes et tapis sont les surfaces les moins susceptibles de vous refiler des cochonneries, en revanche, c'est avec le bois que l'infection est la plus rapide. En cas de maladresse, il est plus sage de faire le deuil de votre éclair au chocolat. Mais pas besoin de jeter de la nourriture par terre pour récolter des bactéries, il suffit juste d'avoir les mains sales. Donc quoi que vous mangiez, pensez surtout à vous lavez les mains.