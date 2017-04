Michel Cymès : "Chaque pas que vous faites vous éloigne de la maladie"

publié le 13/04/2017 à 12:13

Marcher c'est bon pour la santé. Mais combien faut-il de pas pour que ça soit utile ? Certains disent que c'est 10.000, d'autres 6.000. Cette injonction selon laquelle 10.000 pas ce serait le Graal est une bêtise car elle est contre-productive. Les 10.000 pas, pour les faire dans la journée, il faut se lever tôt. Et si vous ériger ça en dogme, vous découragez tous ceux que la marche rebute. Cette légende, d'aucuns disent qu'elle vient d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). D'autres assurent que c'est leur podomètre qui leur conseille de faire 10.000 pas. À quel titre ?



La seule explication, et encore c'est difficile à vérifier, remonte aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. À l'époque, un Japonnais lance un podomètre baptisé "manpo-kei", en français : "10.000 pas". Il suffit d'un petit délire marketing pour faire d'un slogan une croyance populaire. Le problème, c'est que 10.000 pas quotidiens c'est très bien si vous pouvez les faire, ça équivaut tout de même à une bonne heure et demie minimum, et tout le monde n'a pas la forcément la possibilité de l'insérer dans son emploi du temps.

Donc le bon nombre de pas par jour serait 6.000 pas. C'est bien. Mais libre à vous d'en faire plus si vous en avez le temps et l'envie. La marche, comme les activités physiques plus soutenues, permettent de diminuer les risques de cancer, de diabète, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus, non sans retarder l'apparition d'Azheimer et Parkinson. Chaque pas que vous faites vous éloigne de la maladie, et ce peu importe dans quelle direction vous allez.