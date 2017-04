Michel Cymès : "On peut agir en amont pour éviter les entorses"

publié le 12/04/2017 à 12:43

Le retour des beaux jours coïncide avec celui des coureurs du printemps. C'est-à-dire de tous ceux qui ont hiberné et qui se disent maintenant qu'il serait temps de se remettre au tennis ou de courir un peu. Et là, badaboum, entorse. Dans la plupart des cas le ligament se distend, dans les plus graves, il est carrément arraché, mais dans tous c'est douloureux et on en a pour au moins deux semaines, sans compter la rééducation qui est indispensable si on ne veut pas faire des entorses à répétition. Le meilleur moyen de gérer l'entorse c'est de l'éviter. Il n'y a pas de recette miracle, mais on peut agir en amont pour éviter de se tordre la cheville à tout bout de champs.



Premièrement, il faut faire attention à ses chaussures. L'articulation est d'autant mieux maintenue que la forme de la chaussure permet de couvrir les deux malléoles. Par ailleurs, à l'endroit où la chaussure épouse la forme du talon, il y a une coque. Appuyez dessus, si elle ne résiste pas, ça signifie que votre cheville aura du mal à se maintenir. Prenez ensuite la chaussure à deux mains, tentez de la plier, si vous y parvenez sans effort, vous êtes en présence d'un model à entorse.

Deuxièmement, il faut faire attention où on met les pieds. Fuyez les sols accidentés, les pavés, les rochers et les sols caillouteux. Privilégiez l'herbe bien tondue, les trottoirs bien lices, ou tout bêtement, la piste du stade voisin. Troisièmement : il faut muscler vos chevilles. Pour cela, réveillez le flamant rose qui sommeille en vous. Mettez-vous en équilibre sur un pied pendant une trentaine de secondes, avant de passer à l'autre pied. Si vous en faites deux séries de trois, ça sera parfait. Vous pouvez corser l'exercice en levant les bras au-dessus de votre tête. Autre exercice : vous fléchissez légèrement les genoux et décollez légèrement la partie avant du pied, essayez de tenir quelques secondes. Tout cela est évidemment à faire pied nu.