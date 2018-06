publié le 11/06/2018 à 10:26

C'est vrai que le sujet est de saison, et que tout le monde s'inquiète de savoir ce à quoi il va ressembler sur la plage. Cela dit, le fait de travailler ses abdos devrait être une préoccupation permanente. Parce que la question n'est pas seulement esthétique. Vous ne pouvez pas imaginer la liste des bienfaits que procure une ceinture abdominale digne de ce nom.



Les abdominaux, c'est un ensemble de quatre muscles. Vous avez le muscle grand droit, qui est situé devant. Vous avez les obliques externes et internes. Enfin vous avez le muscle transverse, qui est le plus profond. Tout cet échafaudage de tissus n'est pas là par hasard. Il permet de maintenir les organes digestifs.

Quand on n'a pas d'abdos, on s'expose à des troubles digestifs. Lorsque la paroi abdominale se relâche, on peut avoir des problèmes de constipation ou d'irritation du côlon. Cela dépasse le simple problème de la petite bedaine, et ça ne s'arrête pas là.

Car en l'absence d'abdos, c'est tout l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps qui est remis en question. Là, c'est l'effet domino. Le dos se creuse, les vertèbres commencent à se plaindre, vous pouvez avoir une lombalgie. Et c'est jusqu'à votre capacité respiratoire qui peut être affectée. On est parti d'un problème d'abdominaux, et on se retrouve avec des soucis cardiorespiratoires.

Misez sur le gainage

Je vous conseille donc de faire un peu de gainage. L'exercice le plus commun consiste à faire la planche. Vous prenez un tapis de sol, vous essayez de garder l'équilibre sur les avant-bras et la pointe des pieds. Il faut bien sûr que le corps soit le plus droit possible (inutile de monter les fesses au plafond !).



Si vous n'en avez jamais fait, vous allez voir : vous ne tiendrez que trente secondes. Faites une série de dix, espacée d'une vingtaine de secondes pour récupérer. Il faut que le temps de récupération soit moins long que le temps consacré à l'effort.



Sinon j'ai la version un petit peu plus fainéante à vous proposer. Quand vous marchez, efforcez-vous de rentrer le ventre. Inspirez fortement, bloquez votre respiration pendant quelques secondes, puis expirez fortement.



Par ailleurs, vous pouvez même renforcer votre sangle abdominale tous les matins au bureau pendant les réunions. Quand vous êtes assis, vous remontez les genoux de manière à ce que vos pieds ne touchent plus le sol. Vous essayez de tenir une dizaine de secondes, et vous reposez. Vous faites cela pendant deux-trois minutes dès que vous en avez besoin. Vous allez voir : vous allez provoquer des émeutes sur la plage.