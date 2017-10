Michel Cymes conseille de consommer des graines de lin

publié le 27/10/2017 à 10:42

Les graines de lin, c'est tendance. On a fini par les adopter. Après les avoir essayées sur les baguettes de pain, on les consomme aujourd'hui en vrac. Et ce avec d'autant plus d'appétit qu'elles ont l'avantage de se marier avec le sucré comme avec le salé, les céréales du petit déjeuner comme les salades, et les viandes comme les smoothies. Les graines de lin contiennent des oméga 3 et du magnésium.



Conséquence, un triple effet bienfaiteur : anti-douleur, anti-inflammatoire et anti-déprime. Il ne faut donc pas vous en priver si vous avez une maladie de peau (comme l'eczéma), si vos articulations vous font souffrir ou si vous avez le moral en berne. Accessoirement, les graines de lin feront du bien à votre système cardiovasculaire.

En plus, elles sont riches en fibres. Ce sont donc des alliées de taille pour les personnes qui ont de petits problèmes de constipation. Si ces soucis persistent, voici une petite astuce : mettez une cuillère à café de graine de lin dans un verre d'eau, laissez reposer toute la nuit, et buvez ce breuvage au réveil. Il y a de fortes chances pour qu'en deux ou trois jours votre problème soit réglé, et la tuyauterie dégagée.

Des contre-indications

La consommation de graines de lin répond tout de même à des contre-indications. On déconseille d'en donner aux enfants de moins de 6 ans. Même chose pour celles et ceux qui ont des soucis avec leur thyroïde ou des maladies intestinales. On pense notamment à la diverticulose : ces excroissances localisées sur le gros intestin ou le côlon, et qui peuvent conduire à une infection.



Sont également privées de graines de lin les femmes enceintes et celles qui ont eu des tumeurs du sein ou aux ovaires. Voilà pourquoi, si cet aliment vous plait, vous devez quand même en dire deux ou trois mots à votre médecin.

Ne cuisez pas l'huile de lin

Un dernier mot sur l'huile de lin. Elle a longtemps eu une mauvaise réputation. Aujourd'hui, on peut la consommer en toute confiance. Elle est mieux contrôlée qu'elle ne le fut par le passé. Mais là encore on évitera d'en donner aux femmes enceintes, aux enfants et aux malades de la thyroïde.



Pour les autres, aucun problème. À condition de respecter quelques règles. D'abord, on conserve l'huile à l'abri de la lumière. Ensuite, on la met au réfrigérateur. Il faut la consommer dans les trois mois après l'ouverture. Et surtout, on la consomme crue : si vous la faites chauffer, ses oméga 3 perdent leurs propriétés.