Michel Cymes conseille de faire contrôler sa thyroïde

publié le 17/04/2017 à 09:51

La glande thyroïde est essentielle pour notre organisme car elle sécrète des hormones qui agissent sur nos organes. Si la thyroïde fait mal son boulot, on en perçoit vite les conséquences. Quand elle s'emballe, le cœur s'emballe aussi, il bat plus vite. Cela peut aussi se traduire par une augmentation de la température du corps, une plus grande nervosité. À l'inverse, quand la thyroïde fonctionne au ralenti, le cœur ralentit lui aussi. Conséquence : vous êtes fatigué, votre moral est en berne.



La thyroïde agit sur d'autres organes que le cœur. Son fonctionnement a des répercussions sur les intestins, la peau, les ovaires, le cerveau et les yeux. Si ce fonctionnement est perturbé, vous allez voir apparaître certains symptômes qui doivent vous alerter, surtout après la cinquantaine. Les règles sont trop abondantes ou insignifiantes ? La thyroïde est peut-être responsable. Votre transit a des ratés ? Idem. Pour faire contrôler sa thyroïde, mieux vaut consulter.