Michel Cymes évoque les bienfaits de la levure nutritionnelle

Il ne faut pas confondre la levure nutritionnelle avec la levure active, que l'on utilise pour faire monter le pain. Elle fait partie de ces aliments qu'on a tendance à oublier. Parfois même, on n'en a jamais entendu parler. Elle mérite pourtant toute notre attention, car elle cumule les avantages. Elle est riche en vitamines B, elle contient des protéines, elle garantit un bon apport en fibres, elle contient peu de sucres. Bref, c'est un aliment tout bénef' pour la santé qu'il faut essayer, en étant à peu près sûr que vous l'adopterez.



Les vitamines B constituent une famille nombreuse. Il en existe pléthore. Tout dépend du numéro qu'elles portent. Elles ont toute leur utilité. Ainsi la B1 intervient dans la production d'énergie. La B6 est excellente pour l'équilibre psychique. La B9 est la meilleure alliée de votre système immunitaire. Quant à la B12, on n'a pas trouvé mieux pour entretenir le système nerveux. Vous avez là tout ce dont notre organisme raffole pour se sentir en forme.



Autre avantage de la levure nutritionnelle : elle contient peu de graisses et assure un bon apport de protéines végétales. Elle est donc encore plus intéressante que des aliments comme les lentilles ou le quinoa qui, déjà, présentent pas mal de qualités.

La levure nutritionnelle peut faire partie des solutions quand on est végétarien, voire végétalien. Imaginez qu'il suffit de deux cuillères à café de ce produit pour avoir autant de protéines que si on avait avalé un œuf. De plus, cette levure se marie avec tout : soupe, pâtes, salade, riz, légumes. Cela donne un goût discret de noix et de parmesan. Il suffit de saupoudrer vos plats. C'est vendu en poudre ou en flocons dans les épiceries bio ou les magasins diététiques.



En plus, la levure nutritionnelle rend beau. Ses plus fervents défenseurs (la chanteuse Beyonce ou le mannequin Gisele Bündchen, entre autres) parlent avec insistance d'aliment beauté, qui serait bon pour la santé des cheveux, la fermeté des ongles et la beauté de la peau.