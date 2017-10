Michel Cymes vous dit comment choisir vos sous-vêtements

publié le 25/10/2017 à 11:09

Notre bien-être dépend beaucoup plus qu'on ne le croit du choix de nos sous-vêtements, qui passent quand même des journées entières au plus près de ce que nous avons de plus intime. Si on veut augmenter les petites tracasseries, autant respecter quelques consignes simples.



La première consiste à avoir des sous-vêtements à la bonne taille. On se débarrasse des culottes, slips ou caleçons trop petits, pour la simple et bonne raison qu'ils provoquent des frottements qui finissent par irriter. Un constat que l'on fait souvent chez les femmes ménopausées dont l'entre-jambes est particulièrement sensible.

Parmi les matières les plus indiquées figurent le coton. Il respire et absorbe l'humidité en cas de petit accident. Ensuite on est tout à fait conscient qu'il existe, notamment pour les femmes, tout un tas de sous-vêtements affriolants en matière synthétique, voire en soie.



Elles adorent, les hommes aussi. Mais il faut veiller à ce que la zone de l'entre-jambes soit protégée par un petit bout de tissu en coton (parfois il est là, parfois non). Essayez d'éviter le modèle avec un simple bout de ficelle : cela favorise le déplacement des bactéries, qui adorent voyager.

Gare au "syndrome du chasseur"

Slip ou caleçon, pour les messieurs ? Vous avez le choix, à partir du moment où vous portez un sous-vêtement. Si vous n'en portez pas, vous vous exposez à des frottements avec le pantalon, et donc à des irritations. Et puis un accident de fermeture éclair est si vite arrivé...



L'essentiel est de ne pas être compressé, auquel cas vous risqueriez de nuire à la qualité de vos spermatozoïdes. Quand les testicules sont prisonniers d'un slip trop serré, ils se retrouvent plaqués au corps. Cela fait augmenter leur température, ce qui affecte la qualité du sperme.



Si vous optez pour le caleçon, tâchez de faire en sorte que vos parties intimes soient soutenues plutôt qu'en mouvement perpétuel. Sinon, vous risquez d'être victime du "syndrome du chasseur" : quand les cartouches sont plus longues que le fusil.