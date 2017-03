publié le 22/03/2017 à 23:12

Conduire ou dormir, il faut choisir ; l'Ordre national des pharmaciens s'allie avec la Sécurité routière pour une campagne sur ces médicaments qui déclenchent des somnolences et dont il faut se méfier quand on prend le volant. Or, 11 millions de Français consomment régulièrement des anxiolytiques et des somnifères. La liste des médicaments classés rouges va s'allonger. La liste des médicaments placés rouges va donc s'allonger



C'est le cas notamment du Xanax, du Tranxène ou du Lexomil, classés jusqu'à présent niveau 2 avec l'avertissement "soyez très prudent, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé". Des anxiolytiques qui passent au niveau trois : "Attention, danger, ne pas conduire". 14 molécules au total font l'objet de cette actualisation. Les effets de ces médicaments ne sont pas négligeables : vertiges, vigilance amoindrie, baisse de la perception visuelle...

Des risques aujourd’hui largement sous-estimés, non seulement par les automobilistes mais aussi par certaines professions comme les conducteurs d'engins, les ouvriers sur les chantiers ou encore les bouchers, qui manient des instruments tranchants. Au total, il y a une trentaine de médicaments dont il faut vraiment se méfier : les anxiolytiques, les somnifères mais aussi des antiépileptiques et des anti-inflammatoires, comme par exemple l’ibuprofène.