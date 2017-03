Présidentielle 2017 : "Le grand n'importe quoi en matière économique"

publié le 22/03/2017 à 07:34

Marine Le Pen veut baisser le coût des mutuelles en leur interdisant la publicité. C'est déroutant. Ce genre de proposition, c'est le faux lapin qui sort d’un chapeau imaginaire. La candidate du Front national avance, en effet, qu’elle pourra retourner 8 milliards de pouvoir d’achat aux Français en réduisant leurs primes de mutuelles. Simplement en interdisant à ces organismes de faire de la publicité dans l'audiovisuel et les journaux. La somme est colossale. C'est l’équivalent le quart du budget de la Défense nationale. Si c'était sérieux ce serait magnifique. Le problème, c’est que cette affirmation ne repose sur aucune donnée sérieuse, étayée et surtout conforme aux réalités économiques de nos complémentaires santé, toutes origines confondues.



On comprend la déception de ceux qui ont pris cette proposition au pied de la lettre. Mais un examen des données à notre disposition démontre d'abord que les charges de tous les coûts et frais de gestion, bien au-delà des seules de dépenses de publicité de l’ensemble des complémentaires santé (les mutuelles, les assurances, les organismes de prévoyance), sont inférieures à 7 milliards d'euros. Ensuite, à l’intérieur de cette enveloppe de dépenses, celles consacrées à la publicité représentent au total 2,7 milliards. Conclusion : Marine Le Pen invente en quelques minutes sur un plateau de télévision 5,3 milliards de bénéfices potentiels au profit des consommateurs.

Ce n'est pas le seul gros lapin de ce premier débat. À des degrés divers, tous les candidats y ont été de leur contribution. On a déjà évoqué la durée du travail malmenée par François Fillon ou les chiffres non documentés de la transition énergétique de Benoît Hamon. Mais le plus déconcertant a été le jet de Jean-Luc Mélenchon sur notre espérance de vie. À rebours de toutes les informations certifiées, il a raccourci l'allongement de notre durée de vie théorique moyenne de cinq ans pour renforcer sa démonstration sur la nécessité de revenir à la retraite à 60 ans pour tous.



Cette accumulation des fausses promesses encore plus grossière dans les meetings n'aide pas à la compréhension des enjeux et au final des politiques que nous proposent les candidats.

Le bloc-notes

En 2016, l'Hexagone a enregistré 1117 projets d'investissements. C'est une hausse de 16%. Nous avons gagné dix places dans le classement de la Banque mondiale.

La note du jour

14/20 à Rémy Weber, le président du directoire de la Banque Postale. Il lance Emmaus Connect pour former les clients au numérique et lutter contre l'exclusion digitale.