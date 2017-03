Michel Cymes : "Le Mandala, un anti-stress bon pour la concentration"

publié le 22/03/2017 à 09:30

C'est un loisir aux allures un tantinet régressives et particulièrement tendance en ce moment. Le Mandala est un mot qui nous vient du sanskrit. À la base, il signifie "cercle". Mais par extension, c'est devenu une activité de coloriage qui consiste à mettre du bleu, du jaune, du vert ou du rouge sur des cercles, des spirales, des carrés et autres formes de toute sorte. Les revues spécialisées se multiplient. Les contours des formes sont imprimées noir sur blanc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir les espaces en laissant libre cours à votre créativité.



Les adultes sont à fond Mandala. Tout un tas de femmes et d'hommes dans la force de l'âge s'adonnent à ce loisir dont ils disent que ça les déstresse, que cela leur permet de retrouver calme et concentration, et que cela renforce une confiance en soi qui est parfois mal en point. Pourquoi pas ! Tout ce qui est sain et vous donne l'impression de vous sentir mieux est bon à prendre. D'autant que la neurophysiologie avance des arguments qui se tiennent pour justifier l'intérêt de ce coloriage.

Les Mandalas remboursés par la Sécu ? On n'en est pas là. Mais ce que disent les scientifiques n'est pas inintéressant. Lorsqu'on colorie, les différentes aires du cerveau sont sollicitées. Si vous maniez des crayons et que vous travaillez avec des couleurs, vous faites fonctionner les deux hémisphères de votre cerveau en même temps.



On a observé que simultanément, l'amygdale (une petite partie du cerveau liée à l'agressivité) va la mettre en sourdine pendant la séance de coloriage. On comprend donc que cela favorise une forme d'apaisement. Ce qui est forcément bon pour l'organisme.