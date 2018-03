Les Français grignotent de plus en plus et tout au long de la journée

publié le 12/03/2018 à 12:04

En-cas, pause goûter, apéro... Le grignotage est devenu une habitude pour 38% des Français, selon une étude* du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) et dévoilée par le Parisien le 12 mars. Une pratique en hausse puisque ce taux n'atteignait que 20 à 30% lors des différentes études menées depuis 2010.



Malgré tout, les Français ne délaissent pas pour autant les repas traditionnels et confient grignoter avant tout par plaisir (38%) ou pour décompresser (28%). Et pas question de s'en vouloir puisqu'ils sont 86% des sondés à manger hors des repas sans sentiment de culpabilité.

L'étude du Crédoc souligne que le grignotage a lieu tout au long de la journée et isole plusieurs moments où la pratique est particulièrement suivie par les Français.

Du matin au soir, le grignotage s'installe

Le premier se situe dans la matinée entre 10 et 11 heures où 34,4% des Français craquent pour un "faux-semblant de petit-déjeuner", à la maison ou au bureau. Cet en-cas est avant tout sucré.



Suivent ensuite le goûter sucré apprécié de 43,5% des Français et l'apéro dînatoire, suivi régulièrement par 42,2% des Français et où le salé l'emporte. Si les spécialistes recommandent de ne pas manger avant de dormir, 22,5% des Français s'accordent tout de même un petit plaisir avant de se coucher en s'offrant une boisson chaude ou un morceau de chocolat.



* Etude réalisée par le Crédoc pour Mondelez International (25 marques dont LU, Belin, Milka, Oreo, Côte d’Or…) via des entretiens conduits en ligne en juillet et novembre 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 1.182 personnes.