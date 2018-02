Pesticides : le raisin et le céleri branche sont les plus touchés

publié le 20/02/2018 à 06:07

Plus de 72% des fruits et 41% des légumes testés par les services de la Répression des fraudes pendant ces cinq années contenaient des résidus de pesticides.





Côté fruits, le record est détenu par le raisin avec près de 90% des échantillons positifs, suivi des agrumes et des cerises. Les moins touchés sont les kiwis : un peu plus d'un quart des fruits testés contenaient des pesticides.

Pour les légumes, c'est dans les céleris branches et les herbes fraîches qu'on en trouve le plus (dans environ huit échantillons sur dix). Les betteraves et les asperges sont en revanche en queue de peloton.

Plus inquiétant encore, le dépassement régulier des seuils réglementaires. C'est le cas dans 7% des cerises testées, et, côté légumes, dans 30% des échantillons d'herbes fraîches.



L'étude permet ainsi de suivre l'évolution de la présence des pesticides sur cinq ans, avec malheureusement peu ou pas de progrès.



Pour Générations Futures, il est donc urgent de lancer un plan de réduction des pesticides dans l'agriculture et de changer voire de révolutionner no pratiques agricoles. Elle estime important d'informer les consommateurs afin qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause.



Il faut bien sûr continuer à manger des fruits et des légumes en pensant à bien les laver et les peler avant de les consommer. On peut bien sûr choisir le bio !