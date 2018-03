publié le 07/03/2018 à 11:12

Tout le monde a déjà pris sa tension. À 12,8, vous êtes bien. À 13,8, vous n'êtes pas mal non plus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 14,9 vous commencez à être dans le rouge.



14,9, c'est en effet la limite au-delà de laquelle vous êtes hypertendu. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul : 15 millions de Français sont dans cette situation (c'est quand même près d'un quart de la population). L'hypertension artérielle est d'ailleurs la pathologie la plus répandue du pays.

La mauvais nouvelle, c'est qu'on a fini de rigoler. Il va falloir un peu revoir vos habitudes alimentaires. Vous connaissez la formule : quand on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'étonner d'obtenir toujours les mêmes résultats.



Gare à la réglisse

Voyons d'abord ce qu'il faut réduire : le sel, le sucre, l'alcool, la charcuterie, la viande rouge et les graisses insaturées. Donc fini l'entrecôte-frites qui baigne dans la sauce. Vous irez chercher les protéines dans le poulet, la dinde et le poisson dont les graisses sont de meilleure qualité pour votre santé.



Attention aussi à la réglisse. Celle-ci a ceci de particulier qu'elle contient de la glycyrrhizine. Cette substance favorise la rétention de sodium et d'eau. Elle fait dégringoler le potassium (exactement le contraire de ce dont a besoin une personne hypertendue). Vous l'oubliez donc - du moins si vous êtes accro -, ainsi que les cachous, le zan, l'Antésite ou le pastis. À force, toutes ces bonnes choses peuvent vous expédier à l'hôpital.



Que faut-il manger ? Vous connaissez la ritournelle : "Cinq fruits et légumes par jour". tant que ce n'est pas entré dans tous les crânes, je continuerai. Outre les fruits et légumes, vous devez manger des céréales complètes (blé, quinoa, pâtes, riz). Ce sont des sucres lents. Leur index glycémique est bas. Ils donnent de l'énergie et permettent de lutter contre le stockage.



Potassium et sodium, un couple infernal

Il faut aussi veiller à augmenter l'apport de potassium. Le potassium et le sodium, c'est un couple infernal. L'un est étroitement lié à l'autre, et inversement. Il faut imaginer une balance : quand l'un augmente, l'autre diminue. Et vice-versa.



C'est une sorte de match qui se joue à deux, et à la fin c'est souvent le potassium qui perd. Donc si vous voulez réagir, misez sur les fruits secs (amandes, abricots secs, champignons, pommes de terre, lentilles, épinards).



L'alcool a des effets néfastes sur la tension. C'est sucré et riche en calories. Mais ce n'est pas tout : l'alcool a besoin des mêmes enzymes digestifs que certains médicaments. Cette compétition forcée peut diminuer l'efficacité des anti-hypertenseurs qu'on vous prescrira. Parmi eux figurent les diurétiques. Ils ont des effets secondaires qu'il vaut mieux connaitre.