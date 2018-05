Est-ce désormais un vrai casse-tête de manger ensemble ?

publié le 08/05/2018 à 07:00

Pas de blé (pâtes, pizza, pain...), pas de viande ni poisson, rien d'origine animale (miel, œuf...), sans lait... : les allergies, intolérances et choix éthiques alimentaires (protection de l'environnement et défense des animaux) se multiplient. Si les restaurants s'adaptent à ces nouvelles tendances, l'élaboration d'un menu qui convienne à tout le monde ne va pas toujours de soi lorsque l'on reçoit. Nos régimes alimentaires nous éloignent-ils les uns des autres ? Comment régaler nos convives en prenant compte des spécificités de chacun ?



Invités

- Afsané Sabouhi, journaliste et chef de rubrique santé à Çà m'intéresse, partenaire de l’émission

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation

- Jean-François Piège, chef étoilé

Restaurants : Le grand restaurant, Clover et Clover Grill à Paris

