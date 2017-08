Le ménage est bon pour la santé !

publié le 12/08/2017 à 10:00

Le docteur Saldmann vous explique pourquoi le ménage est excellent pour la santé ce samedi 12 août. "Quand on sait qu'une cuillère à café de poussière contient 1.000 acariens et 250.000 boulettes de leurs excréments, on comprend l'utilité de bien faire le ménage pour être en bonne santé", explique-t-il dans sa chronique RTL en pleine forme. C'est d'autant plus le cas que des micro-débris de plastique, parfois cancérigènes, se collent à la poussière et se retrouvent à chaque courant d'air en suspension pour qu'on les respire.



Et la solution pour éviter cette situation est donc d'aérer chaque jour toutes les pièces de la maison pendant au moins dix minutes. "Le renouvellement de l'air élimine des molécules nocives en suspension émises par exemple par votre four ou votre grille-pain. Des nanoparticules sont également émises par des imprimantes laser qui n'ont pas été éteintes après leur fonctionnement", alerte le docteur.



Il ne faut également pas oublier d'aérer les couvertures et de sortir votre matelas en hiver car les acariens détestent le froid et meurent tous à 0 degrés Celsius. Le ménage est donc à ce titre très important pour notre santé. Le docteur Saldmann insiste également sur le micro-ondes qu'il "faut considérer comme une boîte sale dans laquelle nous placerions nos aliments". Il conseille de le nettoyer en y plaçant un demi-citron à puissance maximale pendant une minute.

Enfin, concernant notre forme physique, "il faut faire au moins 30 minutes de ménage rapide sans s'arrêter", pour que cela fonctionne. Pendant les vingt premières minutes, on brûle du sucre, c'est seulement à partir de cette vingtième minute qu'on commence à brûler des mauvaises graisses et qu'on libère des molécules protectrices. Alors à vos balais et vos chiffons, c'est bon pour la qualité de l'air mais aussi pour votre forme physique !