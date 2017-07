Quels sont les bienfaits de l'ail ?

publié le 22/07/2017 à 08:21

On lui prête de nombreux bienfaits, mais qu'en est-il réellement ? Selon une récente étude, après un an de consommation quotidienne d'ail, la quantité des plaques molles qui bouchent nos artères se réduit. Tout cela permet de prévenir la formation de nouvelles plaques et tout particulièrement chez des sujets qui présentent un syndrome métabolique : hypertension, augmentation du périmètre abdominal, beaucoup de cholestérol.



Cela est d'autant plus important que ces plaques molles sont souvent à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Si ces travaux doivent être confirmés par d'autres études, ils montrent que l'ail a un véritable intérêt.