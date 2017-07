Pourquoi tire-t-on la langue ?

publié le 23/07/2017 à 08:10

"Vous avez remarqué que les jeunes enfants tirent souvent la langue lorsqu’ils s’appliquent à faire quelque chose", fait remarquer le docteur Saldmann, avant d’ajouter : "les scientifiques ont observé ce phénomène complètement insolite et il apparaît que tirer la langue leur permet une meilleure attention et une meilleure concentration."



Si ce geste disparaît plus tard, du fait de l’éducation et de la socialisation de l’enfant, les adultes n’arrêtent pas de tirer la langue complètement. Ce geste prend alors une signification toute assumée pour afficher qu’on ne veut plus se comporter comme une grande personne et "on montre qu’on en a rien à faire". "En un geste, vous retrouvez la spontanéité et l’énergie de l’enfance", s’amuse Frédéric Saldmann. Il prend notamment l’exemple de la célèbre photo d’Einstein, agacé par un photographe trop pressant lors de son soixante-douzième anniversaire.

La langue est également un muscle très puissant et un excellent indicateur de santé. "La couleur de la langue, c’est le signe d’une bonne santé", explique le docteur Saldmann, "c’est une jauge qui donne une idée de notre état de santé".