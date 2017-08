Les bras "chauve-souris", signe de vieillesse

publié le 06/08/2017 à 08:15

Le docteur Saldmann se penche sur "les bras chauve-souris", ce 6 août. Les bras chauve-souris, qu'est-ce c'est ? Un signe de vieillesse explique le docteur : "Pour connaître l'âge de quelqu'un, il suffit de regarder l'intérieur des bras. Si l'on voit des bras qui flottent, comme de la gelée, c'est qu'il n'y plus de muscles, ça fait une chauve-souris, ça bat".



Et la solution pour éviter cette situation, cela reste des exercices physiques, à pratiquer chaque jour. "Le point commun entre tous les exercices physiques, c'est qu'ils permettent de rester en bonne santé longtemps et c'est une barrière efficace contre le vieillissement.



Dès l'âge de 30 ans, la masse musculaire diminue spontanément mais la perte s'accélère à partir de 50 ans. Un homme ou une femme qui ne pratique pas d'activité physique aura perdu 40% de sa masse musculaire entre 50 et 70 ans", souligne le docteur Saldmann.