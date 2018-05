La puberté précoce, un risque réel pour les femmes

publié le 12/05/2018 à 08:07

Les jeunes filles auraient une puberté plus précoce qu’auparavant. C’est ce qui ressort de plusieurs études menées sur le sujet. Un constat dressé "sur tous les continents industrialisés", explique le Dr Saldman. Certaines pubertés débutent au cours de période de 6 à 11 ans. "Au siècle dernier, elles étaient beaucoup plus tardives, on se demande ce qu’il se passe. Ce qui nous embête c’est que cette précocité fonctionne avec des risques de maladie pour plus tard."



Les femmes qui ont une puberté précoce sont plus susceptibles d’être victimes de kystes sur les ovaires ou de cancers gynécologiques. Parmi les pistes étudiées pour expliquer le phénomène de la précocité, l’une d’entre elles a attiré l’attention des médecins : l’obésité maternelle. "Plus la maman est grosse, plus le risque va augmenter. Quand on dit à une maman de surveiller son poids, c’est aussi pour le bébé." Outre les risques de puberté précoce, la concentration de sucre dans le sang de la mère va toucher le bébé qui présentera des risques d’obésité plus importants pour la suite.

D’autres pistes ont également été suivies, et toutes ne sont pas purement physiologiques. "On a mené des enquêtes sur les environnements, notamment en matière de produits toxiques, tels que les perturbateurs endocriniens. Nous recherchons tous les cofacteurs."