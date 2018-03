L'horoscope du 26 mars 2018

publié le 26/03/2018 à 06:28

Bélier

Une semaine encore très remuante pour le 1er décan, le Soleil et Mars continuent à être fâchées et vous aussi. Cela dit, il peut y avoir des conflits autour de vous, et même parfois dans le pays ou dans un pays étranger ; il n'est pas impossible qu'il y ait une guerre quelque part, ou en tout cas une menace de guerre assez sérieuse. Par ailleurs, 3e décan, Vénus et Uranus seront conjointes toute la semaine et si vous êtes né après le 17 avril, il faut prévoir des tensions relationnelles ou financières.

Taureau

Pour vous c'est plutôt une bonne période, d'autant plus que Vénus débarque chez vous samedi prochain. En outre, Mars accentue la force de vos convictions. Né entre le 25 et le 29 avril, vous serez sans concession et si on vous demande d'exprimer votre opinion, vous ne laisserez à personne la possibilité de vous contredire. Mais il faudra que vous ayez du courage, peut-être parce que la grande majorité de ceux qui vous entourent, ou des gens en général penseront différemment de vous.

Gémeaux

Le Soleil et Mercure se croisent en fin de semaine ; un bon plan pour ceux du 2e décan nès après le 2 juin. Vous aurez une aide amicale sous forme de conseils. Et ne refusez pas ce qu'on vous dira, parce que cela vous éclairera sur un problème que vous vivez depuis longtemps : une difficulté à vous établir quelque part, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée. Une instabilité très exagérée par la conjoncture, mais que vous pouvez combattre si vous vous y mettez !

Cancer

Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année pour ceux du mois de juin, l'opposition de Mars vous exposant à une situation difficile où vous n'avez pas le choix. Et ne pas avoir le choix pour un Cancer est parfois ce qu'il y a de pire ! Né entre le 26 et le 30 juin, c'est vous qui serez le plus impacté par la conjoncture, l'association permanente de Mars et de Saturne pouvant vous rendre totalement impuissant. Et même si vous faites des efforts surhumains, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté.

Lion

Vous semblez être à l'abri des vicissitudes que connaissent d'autres signes. La conjoncture vous donne au contraire envie de terrasser tous les dragons. Elle stimule votre goût du combat et vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin. Il se passe peut-être quelque chose de violent dans un pays étranger et votre nature de Feu n'a qu'une envie, c'est de participer et gagner une éventuelle guerre. Mais il est possible aussi qu'il y ait une permanente situation de conflit et de rivalité là où vous travaillez.

Vierge

1er décan, vous êtes soutenu par Mars et Saturne cette semaine, vous serez solide comme le roc et on appréciera votre puissance de travail à sa juste valeur. Vos résultats seront à la hauteur des efforts que vous aurez fournis, et vous n'aurez peur de rien tant vous serez sûr de vous et de vos actions/décisions. Cela dit, la conjoncture étant marquée par la colère et même peut-être par la violence, certains auront une vision pessimiste de la situation, parfois à juste titre.

Balance

Vous n'êtes pas dans vos meilleurs jours 1er décan ; né début octobre on vous met des bâtons dans les roues, votre position semble affaiblie au sein de votre entreprise. Et si vous êtes vous-même entrepreneur, il est possible que vous songiez à mettre la clé sous la porte parce que vous n'avez plus les moyens de continuer. Mais vous pouvez aussi vivre ces moments difficiles par procuration, votre conjoint ou l'un de vos enfants ayant des ennuis dans son travail ou dans le domaine familial.

Scorpion

Vous n'êtes pas si mal servi que ça, surtout s'il y a une situation de crise. Vous êtes généralement le meilleur pour gérer les crises et voir ce qu'elles peuvent cacher. Car il y a toujours derrière une crise, une autre crise plus profonde et c'est sur elle qu'il faut travailler ; l'autre s'arrangera d'elle-même... 1er décan, vous saurez prendre les choses en main avec fermeté et détermination. 2e décan, c'est avec un collègue ou un sous-chef que vous risquez d'avoir des mots cette semaine. Et pas des mots tendres.

Sagittaire

Vous serez le plus ardent défenseur de toutes les idées et concepts les plus originaux, mais évitez de vous disperser de trop, sinon vous ne serez plus tellement crédible. On vous reprochera de ne pas être dans la réalité, d'être dans l'utopie même. Alors que si vous restez fixé sur un unique sujet à défendre, on vous suivra comme un seul homme. Les natifs du 3e décan seront probablement les plus écoutés et les plus appréciés par leur entourage, tant professionnel que personnel. Vous aurez la cote !

Capricorne

Vous faites partie des signes qui sont impactés par une conjoncture difficile, surtout 1er décan. Vous aimeriez bien agir, mais vous êtes pieds et poings liés. Et cela risque de durer toute la semaine, les natifs de fin décembre étant les plus sensibles à la conjoncture qui voit le Soleil du Bélier en aspect de tension avec une conjonction Mars/Saturne dans votre signe. Il n'est pas impossible, cela dit, qu'il y ait une guerre quelque part ou en tout cas que la tension monte dans un pays proche ou lointain.

Verseau

Né en janvier, il n'est pas impossible que vous ayez attrapé quelque chose et que vous ayez des difficultés à travailler à votre rythme habituel. Provisoirement ! C'est un aspect de Mars et de Saturne qui pourrait vous contrarier (parfois dans un autre domaine que celui de la santé, cela dépend de votre ascendant en fait) ; l'aspect se terminera la semaine prochaine. C'est donc, éventuellement, juste un mauvais moment à passer où vous n'aurez envie que d'une chose : que le temps passe plus vite.

Poissons

Né en février, on aura besoin de vous et vous répondrez présent ! Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle le St Bernard du zodiaque : vous aimez sauver les autres. Peut-être avez-vous eu, dans votre enfance, un parent qui n'allait pas bien ou des parents un peu dysfonctionnels et que vous avez eu le sentiment que vous étiez là pour les aider, si ce n'est pour les sauver. Et certains ont pensé qu'ils étaient responsables du problème, ce qu'ils pensent encore aujourd'hui. A tort.